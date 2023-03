La previa | El TAU Castelló, a recuperar su imagen en el Ciutat ante Juaristi

La primera misión que tenía el TAU Castelló cuando dio comienzo esta semana era la de olvidar el último encuentro disputado ante el Hereda San Pablo Burgos a domicilio (98-48). Y, una vez superado este apartado, confiar en ir recuperando jugadores de una copada enfermería y trabajar al máximo para llegar el siguiente partido en las mejores condiciones posibles. Pasada la página de Burgos, esta noche es el momento para que el equipo que dirige Juan Antonio Orenga vuelva a la pista del Ciutat de Castelló y trate de recuperar su imagen y las buenas sensaciones ante el Juaristi ISB, a partir de las 21.00 horas.

«Es un encuentro que tenemos que ganar. Contra Burgos no pudimos competir porque no teníamos jugadores, hubo lesionados y expulsados, y no fue un partido real, por eso ahora nos centramos en competir en casa y hacerlo bien, recuperando el ritmo que teníamos antes de afrontar ese último desplazamiento», explicó Juan Antonio Orenga, técnico del plantel azulejero, quien seguirá sin poder contar para esta jornada con Joel Sabaté y Edu Durán, y recupera a Xavi Rey, Jalen Nesbitt y Ezequiel Alley y Joan Faner aunque con poco ritmo de competición ya que llevan varias semanas parados.

¿Qué esperar del Juaristi?

«El rival contra el que vamos a jugar tiene como objetivo ganar para tratar de conseguir la salvación. Está jugando muy bien, pero los resultados no le acompañan. Generan muchas contras en cada partido, mucho peligro en la línea exterior, tiene varios jugadores muy verticales y falsos interiores que son muy buenos lanzadores», añadió Orenga.

En esta línea, el preparador castellonense concluyó diciendo que «va a ser un encuentro muy complicado, en el que tendremos que controlar su ritmo de juego y controlar nuestro tablero, así como tratar de poder desarrollar nuestro juego ofensivo para intentar volver a ganar».