DiversifiCap és el nom de l'activitat que aquest matí ha reunit a la plaça Major als alumnes i usuaris dels diferents centres que hi ha a la ciutat per a l'atenció de les persones amb diversitat funcional. Una activitat que s'ha emmarcat dins la programació del dia dedicat a aquest col·lectiu i en la qual, i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real, han participat xiquets i adults que utilitzen els serveis del Col·legi d'Educació Especial La Panderola, Acudim, l'associació Rusc, la Fundació Manantial i XiCaEs, juntament amb l'empresa de gestió de centres residencials Colisée.

La regidora de Serveis Socials, Silvia Gómez, acompanyada per l'edila de Proximitat i Participació Ciutadana, Miriam Caravaca, i del regidor de Turisme i Festes, Diego Vila, ha visitat els estands i activitats organitzades amb motiu de la jornada DiversifiCap que, entre altres objectius, ha tingut el de donar a conéixer la tasca de les entitats que treballen dia a dia per la integració i promoció de les persones amb capacitats diferents.

Un pas més en els drets

Al respecte, la directora del col·legi La Panderola, Amelia Florencia, assenyala que "el que es pretén amb aquesta activitat és no només mostrar les capacitats de les persones amb diversitat funcional, sinó també fer un pas més en els drets d'aquestes persones i en la conscienciació de les mancances que encara cal superar".

Unes mancances que, com apunta Florencia, s'estenen a tota la societat, de manera que posa com a exemple la necessària adaptació de vies públiques i edificis d'ús públic per tal que no siguen una barrera per a l'accés d'usuaris amb alguna discapacitat, però també conscienciar per a, "per exemple, no aparcar en passos adaptats o de vianants, la instal·lació de banca per al descans o evitar les caques de gossos a les voreres, que suposen un greu problema per a les persones que utilitzen cadira de rodes".

Les entitats que hi han pres part en aquesta iniciativa comptem amb uns 500 usuaris, els quals han gaudit de les diferents activitats que s'han realitzat a la plaça Major, juntament amb escolars dels col·legis públics que han volgut assistir, com ara l'elaboració de decoració nadalenca o la plantació de plantes en tests que, després, cadascú s'ha emportat a casa.