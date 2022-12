Més que una cavalcada de Reis en Vila-real

Des de finals de setembre estan treballant els integrants de la Joventut Antoniana per tal d’enllestir les carrosses que participaran, el pròxim 5 de gener, en la segona Cavalcada de Reis més antiga de la Comunitat --la més veterana és la que se celebra a Alcoi-- i l’única amb una clara vocació solidària, perquè els beneficis que es generen per les visites dels Reis d’Orient a les cases de la ciutat es destinen íntegrament a l’atenció d’una seixantena de famílies que estan en una situació econòmica precària.

Un magatzem ubicat al carrer Borriana és el lloc on, al voltant de 20 joves, posen en condicions les carrosses en les quals Melcior, Gaspar i Baltasar recorreran els carrers la vespra de la festa de Reis, abans de començar la seua tasca de visita a les cases de les famílies que així ho sol·liciten i de repartiment de regals, tant de nit com al matí.

95 anys d'història

Com explica a Mediterráneo el president de la Joventut Antoniana, Albert Arrufat, una desena de persones són les que assumeixen la responsabilitat de dissenyar i planificar les plataformes. Després, s’uneixen a la missió d’anar confeccionant-les altres 10 o 15 joves. «El que pretenem és mantindre la tendència de millorar any rere any», per a la qual cosa, a l’experiència acumulada generació rere generació s’afegeix la incorporació de l’ús de nou materials i noves tècniques que, d’alguna manera, faciliten la feina que, com assegura Arrufat, «s’allarga fins al 5 de gener, hores abans de començar la cavalcada».

«La il·luminació és un dels aspectes que més ha canviat, ja que fa tan sols 20 anys es havien de posar llums halògenes que, fins i tot, havien de funcionar amb grups electrògens; i ara és tot amb bombetes leds, que fan més llum i només cal utilitzar una bateria», explica el president dels antonians.

També en els últims anys s’ha introduït l’ús de materials metàl·lics, els quals aporten major resistència als que són d’utilització majoritària, com ara la fusta, el cartró i el paper.

Tradició i solidaritat

En total son huit les carrosses que preparen per a eixir a la cavalcada. A més de les que traslladen els Mags d’Orient, també està la infantil, que enguany es decora amb temàtica relacionada amb la pel·lícula de Disney Lightyear, basada en el personatge que va nàixer amb Toy Story.

Més de 500 persones donaran vida, la vesprada-nit del dia 5, a la desfilada que, pel que fa a Vila-real, no només es caracteritza pel seu caràcter solidari i pels seus 95 anys d’existència, sinó per què, al llarg del recorregut, no faltaran els crits dels més menuts -i també dels majors- entonant el tradicional tirorí tirorí.