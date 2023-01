La Fira de Nadal de Vila-real ja és història. I és que hui s'ha completat la retirada de les principals atraccions d’aquest recinte, pel qual han passat centenars de veïns i visitants en les últimes dues setmanes, que han gaudit de manera especial de la pista de gel i dels cavallets per als més xicotets.

D’aquesta manera, l’avinguda de la Murà de Vila-real torna a obrir-se al trànsit i permetrà, entre altres coses, el pas de la tradicional Cavalcada de Reis que, amb eixida des de Pius XII, desfilarà per la mateixa la Murà, Francesc Tàrrega, Ignasi Vergara, Polo de Bernabé, Raval de Sant Pasqual i Major Sant Jaume fins a arribar a la plaça Major i a l’ajuntament, on Melcior, Gaspar i Baltasar seran rebuts per la corporació municipal, encapçalada per l’alcalde, José Benlloch.

La desfilada que organitza la Joventut Antoniana des de 1928, ja sense restriccions per la covid-19, arrancarà a les 18.30 hores.