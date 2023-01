Dinosaures ‘made in’ Vila-real

Tyrannosaurus rex, Ignotosaurus fragilis, Eodromaeus murphi, Aetosauroides scagliai, Hyperodapedon sanjuanensis, Teyumbaita sulcognathus, Herrerasaurus ischigualastensis o Nyasasaurus parringtoni són alguns dels noms de les desenes de dinosaures, les restes dels quals, s’han trobat als darrers anys a tota la península Ibèrica.

Uns noms als quals cal afegir tres dels especímens que van poblar l’actual comarca d'Els Ports fa milions d’anys. Són els dinos castellonencs Portellsaurus sosbaynati, Morelladon beltrani y Vallibonabenatrix cani.

Una llarga llista d’aquests animals que van poblar la Terra i que, paleontòlegs com ara el vila-realenc Andrés Santos o la barcelonina Begoña Poza, posen ara a l’abast de la ciutadania i, en especial dels escolars de la ciutat, amb l’edició del llibre Dinosauria, que ahir va estar presentat en la Casa dels Mundina, en un acte en el qual no van faltar els autors i l’alcalde, José Benlloch.

I és que l’Ajuntament de Vila-real és qui ha finançat la impressió del complex treball realitzat per Santos y Poza, ab la col·laboració de Julio García Robles, i en el qual s’inclouen la totalitat de noves espècies de dinosaures trobats en els darrers anys a diferents indrets de la península Ibèrica, entre els quals estan les comarques castellonenques.

Troballes de restes fòssils

I d’això, de les troballes de restes d’aquests habitualment grans animals en saben molt els dos autors del llibre, els quals han treballat durant anys en jaciments de la comarca d'Els Ports.

De fet, l’alcalde Benlloch, justifica la col·laboració de l’Ajuntament en l’edició d’aquest llibre, en el qual, afirma el primer edil, «el lector trobarà informació de gran interés i una ocasió única d’endinsar-se en el fascinant món dels dinosaures, a través d’un extraordinari treball que duu, a més, segell de Vila-real». I afig: «Les investigacions i troballes d’Andrés Santos, premi 20 de Febrer de Vila-real; i de Begoña Poza, entre altres, ens aporten un valuós estudi al voltant de la vida en la nostra província de fa milions d’anys, tant pel que fa a la fauna de dinosaures com a l’aparició i extinció de les espècies i els canvis evolutius que van sofrir en el temps».

300 exemplars

En total, són 300 els exemplars de Dinosauria que, a més, s’han imprés també a Vila-real. Els assistents a la presentació, que van omplir la sala de la Casa dels Mundina, van aconseguir de forma gratuïta un dels llibres, mentre que la resta es distribuirá, com va comentar a Mediterráneo el geòleg i paleontòleg vila-realenc Andres Santos, es distribuiran entre els centres escolars i les biblioteques locals.

La iniciativa completa una sèrie d’activitats que, en els darrers anys i de la mà d’EDC Natura-Fundació Omacha, ha apropat aquest gran rèptils que hui en dia es coneixen gràcies als descobriments de restes fòssils als vila-realencs amb diferents exposicions especialment adreçades als escolars.

El llibre conté, a més d’exhaustives explicacions sobre cada espècie i del seu modus vivendi, nombroses il·lustracions, no només dels dinosaures sinó també dels llocs on habitaven. Unes recreacions que, com apunta Santos, «s’han elaborat tenint en compte tots els estudis que s’han fet fins ara al voltant d’aquests animals i la vegetació i morfologia del terreny d’allà on vivien fa uns quants milions d’anys».