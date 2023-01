L’Ajuntament de Vila-real continuarà aplicant bonificacions de l’IBI al comerç i l’hostaleria durant aquest any de 2023 com a mesura d’incentiu per a afavorir l’activitat en l’actual conjuntura de crisi. D’aquesta manera, el consistori es manté en la seua línia de facilitar l’activitat econòmica a través d’instruments fiscals que permeten a les pimes i autònoms disposar de major liquiditat, tal com ha assegurat l’alcalde, José Benlloch.

El primer edil ha anunciat la continuïtat d’aquesta mesura, per tercer any consecutiu, encara que amb reajustaments a causa de la complicada situació econòmica del consistori. Així les coses, s’exonerarà el 95% de l’IBI als locals d’hostaleria sense terrassa i a altres comerços minoristes més afectats per la crisi, mentre que els establiments amb terrassa continuaran amb bonificacions del 50% en el rebut de l’IBI. Con explica Benlloch, aquest percentatge s’ha ajustat «tenint en compte que els bars i restaurants amb espai al aire lliure continuaran beneficiant-se a més de l’exempció del 100% de la taxa per ocupació de via pública, que també hem decidit prorrogar enguany».

Quadrar els comptes

«Ara que per fi tenim quadrat el pressupost, no sense dificultats, i després de l’acord amb els sindicats en la Taula de Negociació, podem tirar avant els comptes d’enguany i anunciar una mesura en la qual hem treballat des de la prudència i la responsabilitat, donada la complicada situació econòmica d’aquest Ajuntament».

Benlloch defensa que “malgrat totes les dificultats, hem fet un esforç per a quadrar les xifres i continuem apostant per una mesura de bonificacions fiscals que creiem que ha tingut un impacte positiu per a la super²vivència dels negocis de la nostra ciutat».

Així, segons les dades de la Regidoria d’Hisenda, en 2022 es van atendre 365 peticions de bonificació de l’IBI de locals de comerç i hostaleria, la qual cosa suposa que el municipi va deixar d’ingressar 385.000 euros per a afavorir la recuperació econòmica i que se sumen als 335.000 euros de 2021, de manera que el total bonificat en els dos últims exercicis ascendeix a 720.000 euros.

Més exempcions

Alhora, i com ha confirmat l’alcalde, es manté l’exempció del 100% de la taxa per ocupació de via pública per a les terrasses, mercats ambulants i fires, una mesura que es prorroga per quart exercici consecutiu i que, des de 2020, ha suposat un total de 540.000 euros bonificats.

En el cas de les terrasses de l’hostaleria, Benlloch assenyala que de moment també continuarà en vigor l’ampliació d’espais que es va aplicar durant la pandèmia. Malgrat això, «l’objectiu és que en els pròxims mesos puguem començar a treballar en una modificació de l’ordenança d’ocupació de via pública de cara a l’exercici de 2024, en condicions, amb millores i en consens amb el sector de l’hostaleria, i de manera especial amb la col·laboració de l’Associació d’Hostaleria i Oci de Vila-real (Ashiovi)».

L'alcalde ha donat hui mateix instruccions al regidor d'Hisenda, Xus Madrigal, i al departament per a definir els requisits i els sectors beneficiaris de la bonificació de l'IBI, que es faran públics la setmana vinent, perquè els interessats puguen presentar la sol·licitud.