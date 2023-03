Solidaritat i formació, a parts iguals. Aquesta ha estat la intenció de la convocatòria realitzada pel col·legi Verge del Carme per a promoure la donació de sang amb una iniciativa que ha superat totes les expectatives.

Es tracta de la primera jornada de donació de sang que es realitza a aquest col·legi concertat de Vila-real. Una iniciativa que s’emmarca dins el programa formatiu per a l’alumnat de primer curs d’educació secundària obligatòria (ESO), de manera que dins l’assignatura de Projectes, la qual combina l’anglés i la biologia, els estudiants han aprés nocions bàsiques sobre el sistema circulatori i els seus òrgans o la composició de la sang i la seua funció vital.

El professor d’anglés, Sergio Remolar, i la responsable de biologia, Sabrina Rubio, han encapçalat aquesta peculiar activitat, que conclou «amb el producte final, que no ha estat un altre que l’organització d’aquesta donació de sang, que ha estat pionera en el nostre centre», expliquen.

Aprenentatge per al servei

Una proposta que, com assegura Remolar, adopta el nom d’aprenentatge per al servei, amb el qual es vol implicar a tota la comunitat educativa, tant les famílies com el professorat o el veïnat.

La convocatòria ha aconseguit superar qualsevol de les expectatives i previsions que s’havien fet. «Calculaven que vindrien unes 40 persones i al final han sigut vora 60, la qual cosa per a nosaltres és un gran èxit», assenyalen. D’aquesta xifra de donants, que permetrà salvar fins a 180 vides, «al voltant del 90% han sigut pares i mares d’alumnes i professors, de manera que s’han complit els principals objectius», afirmen.

Preparació i difusió

La idea va sorgir a finals del curs passat i s’ha posat en marxa enguany: «Teníem el temor de no saber quina seria la resposta de la gent, però gràcies al departament del col·legi i que l’alumnat també han fet una bona campanya de difusió hem aconseguit una excel·lent resposta en l’activitat».

Una difusió per a la qual s’han fet servir les xarxes socials, però també la cartelleria pel barri i el contacte directe amb els veïns.