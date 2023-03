Erica i Anna queden a una cafeteria per a posar-se al dia, però abans Erica ha d’advertir Anna que hi ha una cosa amenaçadora que només Erica és capaç de veure. Així es presenta Pisanka, curt que s’ha alçat amb dos dels premis del 25é Festival Internacional de Cinema de Vila-real, VIST, el de millor curtmetratge i el de millor guió.

La gala de cloenda del certamen, celebrat a l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, ha servit per a coronar aquest treball escrit per Jorge Yúdice i Zebina Guerra, els quals han acudit a recollir sengles guardons. Una peça que, en estrenar-se enguany VIST com a certamen qualificador per als Premis Goya, està més a prop de ser candidat al màxim guardó del cinema espanyol.

El palmarés d’enguany el completen El Maestrat Filmat, de Fermín Sales (millor curt provincial); Hardcore, dirigit per Adán Aliaga (obra en valencià); el premi À Punt del Públic ha sigut per a Phonorama, d’Álex Rey. I els guardons a les millors interpretacions han sigut per a Quim Ávila, per Iago i Tristán; i Isabel Rocatti, per Hàbitat.

La gala, presentada per Jordi Collado i María Martínez, ha comptat amb l’actuació en directe de Doctor Seco & La Seco Band. I entre els assistents no han faltat els joves de cinc centres educatius de Vila-real (Santa María, Bisbe Pont, Fundació Flors, Broch i Llop i Miralcamp) que han pogut veure les creacions que van idear per a VISTExpress en pantalla gran.

L'Ajuntament de Vila-real, a través de la Regidoria d'Innovació Cultural, patrocina aquest festival organitzat per l'Associació Sal de la Fila i que enguany ha comptat amb la col·laboració de Multicines Sucre i Renault. La regidora de Innovació Cultural, Noelia Samblás, i l'alcalde, José Benlloch, han assistit a la gala de cloenda en la qual Benlloch ha lliurat una placa al director del certamen, Sergi Tellols, pels 25 anys de festival a la ciutat.

La valoració del director

I justament el director de VIST s'ha mostrat molt satisfet amb el desenvolupament d'aquesta 25a edició. “Enguany hem pogut assentar les bases que vam començar a instaurar en l'edició de 2022. Malgrat que queda molt per fer, la gent ha abraçat les propostes que els hem plantejat”. De fet, Tellols ha assegurat que s'ha produït un augment de públic tant en les activitats dirigides a un perfil més professional com en les projeccions. “Hem aconseguit una assistència que no es veia fa anys en el festival”, ha afirmat el màxim responsable de l'esdeveniment.

També ha destacat la importància d'haver pogut comptar amb professionals d'una dilatada trajectòria i prestigi com els directors valencians David Marqués i Paco Plaza o l'actor vila-realenc Ángel de Miguel. Però, sobretot, Tellols ha incidit en una part essencial al llarg de la història del certamen, l'arrelament a la producció castellonenca. “El festival ha fet que, en aquests 25 anys, el sector audiovisual de la província tinga molta vida fins a haver rebut una xifra rècord de curts per a la secció oficial, prop d'una vintena, la qual cosa va portar a crear una secció no competitiva: Panorama provincial. És molt important que hi haja tanta participació de casa perquè ells es nodreixen de nosaltres i viceversa”, ha argumentat Tellols.

I encara que ha sigut una cosa “totalment inesperada”, aquest VIST s'ha caracteritzat pel pes de la producció valenciana. I és que a la participació de Marqués o Plaza s'ha sumat un jurat compost íntegrament per professionals autonòmics i un palmarés amb alt pes valencià ja que, fins i tot, “el públic ha acabat votant un curt valencià”. “Això demostra la bona salut que té l'audiovisual de la Comunitat Valenciana. És quelcom que déiem aquests anys i que es veu reflectit en el palmarés de molts curts que han arribat a festivals molt importants”, ha conclòs Tellols.