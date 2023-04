La primera fase del pla de xoc per a allargar la vida útil del cementeri municipal de Vila-real ha permés habilitar al voltant de 120 nínxols, entre les noves construccions i la rehabilitació d’altres antigues, amb la finalitat de donar resposta a la falta d’espai en el recinte que, com va publicar Mediterráneo en juliol de l’any passat, només comptava amb 31 sepultures lliures en el recinte funerari.

D’aquesta manera, i donant continuïtat a la planificació anunciada per l’alcalde, José Benlloch, el departament de Serveis Públics ha completat la prolongació d’una illa de nínxols amb la construcció de 48 noves unitats, a les quals cal sumar la rehabilitació d’altres sepultures en diferents zones d’aquest espai, fins a sumar al voltant de 120 unitats, de manera que s’assegura així la disponibilitat d’espai per a inhumacions.

El regidor de l’àrea, Xus Madrigal, destaca la importància dels treballs realitzats per a allargar la vida útil del cementeri municipal i subratlla que, «malgrat les dificultats econòmiques de l’Ajuntament, hem fet tots els esforços possibles durant aquest passat any i continuarem en 2023 perquè el manteniment d’aquest recinte públic és una prioritat».

Així, la construcció d’aquesta ampliació de 48 nínxols, executada per l’empresa local Urvisa, ha suposat una inversió de 48.236 euros, a la qual se sumen les actuacions de rehabilitació d’unitats antigues. De les 48 noves sepultures, 22 ja estan ocupades per la qual cosa es treballa ja en futures ampliacions de blocs. Per això, en el pressupost d’enguany una de les poques inversions previstes correspon a una nova fase d’aquest pla d’ampliació, amb una assignació prevista de 153.857 euros.

Canvi de finançament

A més, l’edil recorda que precisament en el ple extraordinari convocat per a hui s’aprovarà el canvi de finançament de les inversions del pressupost municipal, de manera que «evitem haver de recórrer a un préstec i pagarem les inversions amb recursos propis per a reduir més l’endeutament, que des que vam entrar al govern hem rebaixat en més de 20 punts».

Amb el canvi de finançament, la previsió és que el deute se situe per davall del 52% a finals d’any, «enfront del 73% que ens vam trobar d’herència del PP en 2011».

«La nostra prioritat és continuar gestionant i sanejant l’Ajuntament sempre atenent les necessitats de la ciutadania. Per això, i encara que estem en un període de dies festius, no hem parat de treballar per a convocar ara el ple en el qual donarem llum verda al finançament, amb recursos propis, de les inversions del pressupost», assenyala Madrigal.

Caducitat de les concessions

El regidor de Serveis Públics de Vila-real, Xus Madrigal, destaca, al voltant del pla per a garantir espais d’enterrament suficients per a les necessitats de la ciutat, que gràcies al procés de reversió de nínxols del cementeri municipal, la concessió dels quals ha caducat de manera definitiva, l’Ajuntament disposa ara de 338 unitats que progressivament s’aniran habilitant per a inhumacions. D’aquesta manera, Madrigal afirma que «continuarem donant resposta a les necessitats d’espai i garantint la vida útil del cementeri durant els pròxims anys».