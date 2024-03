Vila-real exigirá al Consell no frenar la futura casa de partos en el Hospital de La Plana

El Ayuntamiento de Vila-real exigirá a la Conselleria de Sanitat que no frene la creación de una casa de partos en el Hospital de la Plana, después de que en los presupuestos autonómicos del 2024 no se haya consignado partida alguna para su ejecución, a lo que se sumó la explicación dada en Les Corts por el conseller Marciano Gómez, quien aseguró que ahora mismo no era una prioridad.

Y es que Compromís ha presentado una moción para su debate y aprobación en el pleno ordinario de marzo --que la corporación celebrará el próximo lunes, 25--, con el objetivo de instar al actual gobierno de la Generalitat «a que reconsidere la propuesta y que busque la fórmula económica para poder llevar a cabo este proyecto en el 2024». En este sentido, la portavoz de la formación nacionalista, Maria Fajardo, asegura no entender «que el conseller de Sanitat nos diga que este proyecto no es una prioridad, cuando su partido (PP) apoyó una declaración institucional en el 2021 en la Diputación, el Ayuntamiento de Vila-real y otras localidades vecinas».

¿Incógnitas?

Una iniciativa que la portavoz del PSPV-PSOE, Sabina Escrig, ya ha anunciado que contará con el apoyo del grupo socialista. Por su parte, tanto desde el PP como desde Vox han declinado pronunciarse respecto al sentido de su voto.

La anunciada casa de partos debería construirse anexa al edificio principal del Hospital Universitari de la Plana. / MEDITERRÁNEO

De esta forma, y con el respaldo de socialistas y valencianistas, la moción tiene asegurada su aprobación, por cuanto, en el peor de los casos, serán 14 los votos favorables frente a los 11 que pueden sumar populares y Vox.

En declaraciones a este rotativo, la líder del partido ultraderechista, Irene Herrero, asegura «que, como siempre hacemos, apoyaremos todo aquello que sea bueno para el municipio, gobierne quien gobierne en las instituciones». Por su parte, el portavoz popular, Adrián Casabó, incide en que el actual Consell «no descarta el proyecto, sino que, como explicó el conseller, hay otras prioridades, de manera que la casa de partos se hará en otro momento». Aun así, se muestra a favor de que «cuando se pueda» se construya la casa de partos en el Hospital Universitari de La Plana.

Tanto Fajardo como Escrig recuerdan que «esta es una reivindicación de los profesionales y de las asociaciones de madres. Además, la socialista lamenta que «para el PP esta no sea una prioridad», aunque confía en que «Casabó esté al lado de las mujeres de Vila-real».

Embarazos de bajo riesgo

La iniciativa de crear una casa de partos para embarazos de bajo riesgo anexa al edificio principal del Hospital Universitari de La Plana empezó a tomar forma en octubre del 2022, cuando la Dirección General de Asistencia Sanitaria, atendiendo a la peticiones de municipios y asociaciones, eligió este centro hospitalario para hacer realidad este proyecto, pionero en la Comunitat, teniendo en consideración la baja tasa de cesáreas que se practican, la menor de toda la Comunitat, con un 16% de intervenciones.

La inversión para acometer la casa de partos en el hospital de Vila-real, que ocuparía una superficie de 1.000 metros cuadrados, se calcula en unos 3,3 millones de euros. Una partida que, en parte, se consignó en las últimas cuentas del Gobierno del Botànic (2023) y que en las primeras del ejecutivo autonómico de PP y Vox no se ha incluido.