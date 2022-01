La previa | Emery está pendiente de las PCR para hacer su once ante el Levante

A Unai Emery no le agrada dar pistas. En un deporte tan profesionalizado como el fútbol, cualquier detalle puede marcar una pequeña diferencia sobre el rival. No es que el técnico de Hondarribia juegue al escondite, pero sí que maneja sus cartas no ya al despiste, sino más bien protegiendo que no se las vean. Pero esta vez será diferente porque su suerte, mejor dicho la confección del once que saldrá de inicio, dependerá en gran medida de las pruebas diagnósticas de detección del covid: PCR o antígenos.

La variante ómicron ha sido devastadora en cuanto a la facilidad de contagiarse, pero a la vez mucho más leve en sintomatología. El Villarreal ha preferido no ofrecer datos de los positivos que ha ido detectando a la vuelta al trabajo después de las vacaciones. En primer lugar, porque la mayoría de sus casos son asintomáticos, que se resuelven en breve espacio de tiempo y, por contra, también a la espera de que pudieran detectarse nuevos contagios ante la proximidad del partido ante el Levante. Luego, la ley de protección de datos impide facilitar nombres sin la autorización del interesado. En cualquier caso, todo quedará pendiente de las pruebas que se realizarán en el último momento. Las principales incógnitas del técnico tenían puesto su foco, un día antes del inicio del partido ante el conjunto granota, en la defensa y el centro del campo. El ataque era, siempre poniendo el reloj en el día antes, la línea menos afectada y contaba con todos sus efectivos salvo Alcácer, lesionado. 'Refuerzos' de la Copa África Además, Emery dispondrá de los cuatro jugadores citados para disputar la Copa África: Boulaye Dia, Samu Chukwueze, Aurier y Mandi. Las gestiones del consejero delegado, Roig Negueroles, llegaron a buen puerto y el club obtuvo permiso para que retrasaran su incorporación a las concentraciones de sus respectivas selecciones. El Año Nuevo traerá consigo la recuperación de Danjuma, posiblemente no para empezar el partido desde el inicio, pero sí con la opción de poder jugar minutos. El Villarreal afronta una entrada del 2022 con una semana de tres partidos importantes para sus aspiraciones en LaLiga, contra el Levante y el próximo domingo ante el Atlético, claves para continuar su escalada hacia puestos europeos, y en Copa del Rey, ante el Sporting de Gijón, con un billete para octavos de final en juego. El Levante llega al Estadio de la Cerámica sin haber conocido la victoria en la primera vuelta y tras haber sumado solo ocho puntos en los 18 partidos disputados, como colista y habiendo destituido a dos entrenadores y relevado a la dirección deportiva al completo. Con Alessio Lisci tampoco ha mejorado la situación del equipo, que en caso de no ganar en Vila-real, concluiría la mitad del campeonato sin conocer el triunfo. A por el sexto triunfo consecutivo El 2021 concluyó con una racha de cinco victorias consecutivas de los amarillos. La sexta dejaría a tiro de piedra la zona europea. Por otra parte, la situación de la pandemia, con una elevada incidencia y el país en alto riesgo, traerá consigo la limitación del aforo de La Cerámica al 75%.