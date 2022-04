La peor noticia del partido para los intereses Villarreal fue la nueva lesión de Gerard Moreno. Era el minuto 61 cuando el delantero catalán realizó un sprint en la disputa por el balón, en ese momento notó un pinchazo y se quedó totalmente parado. Pidió el cambió inmediatamente y su imagen mirando al banquillo hacía presagiar una nueva lesión muscular. Lo Celso entró en su lugar y se marchó desolado consciente de los partidos que se puede perder si se confirman los peores presagios.

Según informó el club tras el partido, Gerard Moreno se retiró con molestias en los isquiotibiales de la pierna derecha y está pendiente de pruebas. Una lesión que deja en entre dicho la presencia del atacante amarillo para las semifinales de Champions ante el Liverpool.

Emery sobre Gerard

El técnico del Villarreal se mostró satisfecho por la victoria de los suyos pero lamentó lo ocurrido con Gerard Moreno: "La nota negativa es lo de Gerard, una pena porque muscularmente ha notado algo". Respecto a la pregunta sobre si estará disponible ante el Liverpool en diez días, Emery fue cauto: "Es una lesión muscular, veremos hasta que punto de gravedad tiene». Por su parte, explicó que tenían la sensación de que tras la última lesión estaba bien "No ha podido ser. Hay que seguir con paciencia para que se recupere".

Asimismo, el entrenador vasco apuntó que podría sentirse culpable por la lesión: "Hoy he tomado la decisión de que jugaran cuatro, también me podría sentir culpable pero creo que he tomado la decisión correcta», añadiendo que justo en el momento de la lesión iba a ser sustituido: "Teníamos calculados los minutos que iba a jugar y ha sido al límite".

Por último, Emery repitió en varias ocasiones que hay que disfrutar este momento que vive el Villarreal: "Ahora estoy en el pensamiento de lo que estoy viviendo hay que disfrutarlo. Vamos a tratar de llegar a puestos de Europa League en este tramo final".