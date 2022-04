Gerard Moreno es seria duda para el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, en la que el Villarreal CF visitará el próximo miércoles, 27 de abril, el estadio de Anfield para medirse al Liverpool (21.00 horas).

Este lunes se le han practicado al futbolista barcelonés las pertinentes pruebas médicas tras la lesión que se produjo el pasado sábado ante el Getafe, las cuales desvelaron que sufre una «sobrecarga intensa en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha», según el parte médico oficial ofrecido por el club, una lesión menos grave de lo que en un principio se estimaba, si bien es muy probable que se pierda dicho encuentro de ida de la semis de la Champions.

Un contratiempo serio, ya que se trata del futbolista más desequilibrante y realizador del equipo, y el gran referente, tanto dentro como fuera del campo, para la plantilla del conjunto amarillo.

No es una recaída

Una circunstancia que confirmó también el técnico, Unai Emery, que apuntó que «la lesión de Gerard no es tan grave, es una lesión muscular leve, lo que nos hace pensar que tendrá una recuperación corta. No es una recaída, por lo que tendrá un trabajo de recuperación con la idea de poder contar con él en breve», aseguró el preparador de Hondarribia, que coincidió en que todo hace indicar que el punta amarillo no podrá jugar la ida de las semifinales ante el Liverpool, «será complicado», aunque «no se descarta» su posible concurso en el partido de vuelta del 3 de mayo en el Estadio de la Cerámica.

Gerard Moreno tuvo que abandonar el campo en el partido ante el Getafe del pasado sábado, una circunstancia que ya había hecho en otros dos partidos en los que no pudo acabarlos por lesiones musculares, por lo que en el club se pensaba en una lesión mayor por una posible recaída de sus problemas en el sóleo, aunque finalmente sufre una sobrecarga. H