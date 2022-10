El Villarreal recuperó el gol en la Conference League. Después de la sequía llegó una lluvia de goles. No cambió demasiado el juego respecto a otros partidos de Liga, pero la pelotilla, por fin, entró. Emery ofreció su punto de vista, desde el análisis, respecto a si el Villarreal debía jugar con dos delanteros natos o continuaría como hasta ahora con Lo Celso de variante ofensiva. “Cuando confeccionamos la línea atacante lo hicimos con Gerard como goleador y Danjuma como delantero. Ahora tenemos a un chico que tiene una gran proyección y está creciendo. Nos da muchas cosas, cosas que nadie nos ofrece”, explicaba.

“Además, tenemos a Morales al que estamos orientando a punta más que banda. Los goleadores deben ser Gerard, Danjuma y Morales, al que debemos sumar a Jackson. A los que también tenemos que añadir a los centrocampistas”, añadía el entrenador del Villarreal respecto a la composición del juego ofensivo del equipo. Emery radiografiaba su pizarra con detalle: “Lo más importante en la delantera es cómo haces y organizas el equipo para lo que quieres. Se puede hacer con dos delanteros, uno o, incluso, sin delanteros. Hay muchas formas y vías, nuestra idea es ver quiénes corren, cómo llegas al área y con cuánta gente. Estamos trabajando para mejorar eso y llegar con más facilidad al gol”.

El análisis del partido

Y continuaba hablando de la definición, que ha deslucido el buen juego del equipo en partidos como el del Betis, Sevilla o Cádiz. “El resultado de la Conference nos ayuda a encontrar portería, por lo que nos ayuda para este partido ante la Real. Estamos jugando muchos partidos fuera y tras tres partidos sin ganar, el reto ahora es máximo”, aseveraba. Emery. La lucha por las plazas europeas gana rivales a la causa y obliga a no fallar. “Necesitamos regularidad, ya que cada jornada tendremos una pelea complicada. El equipo está bien y ahora encontramos aportaciones individuales que nos dan mucho”, apuntaba el técnico groguet.

Siempre que regresa a San Sebastián se le recuerda su pasado en el conjunto donostiarra. “Repito lo mismo cada vez que vengo: todo el mundo sabe que es especial para mí”, recordaba una vez más. Sobre la Real, mostraba su respecto a un enemigo que lucha por lo mismo que el Villarreal: “Tiene los mismos objetivos que nosotros. En los últimos años han estado por encima en la liga y el Villarreal logrando objetivos en Europa. Somos dos equipos parecidos”.

Emery descubría las diferencias que observaba entre el Submarino y lo donostiarras: “Ambos queremos la posesión del balón y recuperarlo en campo rival, pero ellos son más agresivos y nosotros más fuertes desde el colectivo”.

Las metas de este Villarreal son claras: “Yo estoy aquí para ganar y quiero seguir ganando, y el equipo está en esa dirección. Estoy muy contento con la respuesta del un vestuario que quiere y responde. El estar en la plazas de Champions es un reto que me gusta, es algo que me motiva, cómo me motivan todos los partidos de Europa”, concluía.