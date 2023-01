La previa | El Villarreal, sin excusas ante el Girona

Sin excusas. Así afronta el Villarreal el encuentro que abre la jornada dominical de Primera ante el Girona en el Estadio de la Cerámica (14.00 horas). El Submarino llega a este encuentro exhausto tras el gran esfuerzo realizado en el partido de Copa del Rey contra el Real Madrid del pasado jueves y con una retahíla de lesionados que obliga a Quique Setién a echar mano del filial para completar la convocatoria.

Pero, pese a este delicado escenario al que se enfrenta el cuadro vila-realense, su entrenador quiere que los suyos --jueguen los que jueguen-- salgan a competir al 100%, conscientes de que un triunfo les mantendría en los puestos europeos una jornada más y les permitiría cerrar con buenas sensaciones una de sus semanas más exigentes.

«Siempre es mejor tener a todos los jugadores para poder decidir, pero estas circunstancias suelen pasar a lo largo de la temporada y hay que adaptarse a ellas. Nos ha cogido en un momento complicado, ya que hemos tenido partidos de mucha exigencia, pero no quiero que sea una excusa que, como he dicho, tengo jugadores y chavales del filial», justificó el preparador santanderino cuando se le preguntó por las ocho bajas que podría tener para este encuentro.

Y es que, aunque en esta ocasión no se ofreció lista de convocados para no dar pistas al rival, Setién cuenta con seis jugadores del primer equipo en la enfermería (Lo Celso, Pedraza, Albiol, Foyth, Coquelin y Femenía), si bien Danjuma y Nicolas Jackson no entran en los planes del Villarreal en estos momentos porque están negociando su salida del club en este mercado de invierno y, además, el segundo está lesionado.

Pendiente de los ‘tocados’

«Ahora mismo tenemos muchas dudas, ya que son muchos jugadores con secuelas que hay que ver cómo evolucionan en el día de hoy (por ayer) e incluso debemos esperar a lo largo del día de mañana (por hoy) para ver su evolución», apostilló, al tiempo que desveló que Foyth le había pedido jugar, pero que él mismo era el que no quería volver a arriesgar después de ver cómo recaía en el partido copero contra el Real Madrid después de jugar infiltrado.

«No queremos arriesgar y, además, sabemos que hay otros compañeros que pueden hacerlo bien. Es una baja sensible, vamos a ver cómo acaba el día y veremos qué pasa», incidió el entrenador del conjunto de la Plana Baixa.

Esa ausencia llevará al entrenador del Submarino a jugar sin laterales diestros puros, por lo que todo apunta a que será Mandi el que ocupe esa zona del campo.

Por lo que pueda pasar en las horas previas al encuentro, Setién trabajó ayer con tres jugadores del Villarreal B: el extremo Diego Collado, el central Mbacke y el delantero Fer Niño.

Enfrente, el Villarreal tendrá a un rival que no afloja el ritmo en su regreso a Primera y que acumula siete jornadas consecutivas sin perder, en lo que es su récord histórico en la máxima categoría. «El Girona es un equipo que a mí me encanta. Tiene muchos mecanismos y mucha movilidad que le hace jugar muy bien al fútbol. Es raro que no comprometan a su rival en cada partido. Creo que Míchel ha hecho un gran trabajo, es un equipo complicado», alertó.