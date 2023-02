Poco antes de que el Villarreal CF conociera a su rival en los octavos de final de la Conference League, Étienne Capoue ofrecía una jugosa rueda de prensa tres días antes del importante compromiso liguero frente al Getafe, en el Estadio de la Cerámica.

Si habla Étienne Capoue, hay que escucharle. El francés sacó su versión más enérgica para hacer partícipe a toda la afición del Villarreal de cómo está el vestuario amarillo después de cuatro derrotas seguidas.

Capoue🗣️: "No estamos en nuestro mejor momento, pero hay un gran grupo y ese es el primer paso para sacarlo adelante" pic.twitter.com/IKfpGeIJTh — Villarreal CF (@VillarrealCF) 24 de febrero de 2023

«Es verdad que si decimos que estamos tranquilos, sería un problema: no lo estamos porque no ganamos, pero no hay ansiedad», subrayó. «Claro que somos conscientes de que ahora mismo solo nos queda la opción de ganar; por eso no podemos estar tranquilos, ya que seríamos malos profesionales», manifestó el centrocampista.

«No podemos decir que no pasa nada: somos profesionales, hemos ganado la Europa League, hemos llegado a las semifinales de Champions...» Étienne Capoue - Jugador del Villarreal CF

El legado del Submarino

«No se puede dar la sensación de que en el vestuario pasa algo; no es así, estamos concienciados de lo que está sucediendo», ahondó. «No podemos decir que no pasa nada: somos profesionales, hemos ganado la Europa League, hemos llegado a las semifinales de Champions..., ¡claro que no estamos contentos en el momento en el que estamos!», soltó el galo.

Capoue prosiguió: «No estamos bien: son cuatro derrotas seguidas, y eso no es bueno para un equipo como este», comentó. «Tenemos la suerte de contar con buenos chicos y una buena mentalidad», incidió. «Queremos superar eso, y ganar el próximo partido es el primer paso. No hay mala onda, ni nada raro en el vestuario, queremos ganar ya», repitió.

El Getafe: otro partido de armas tomar

La plantilla es consciente de la dificultad del partido ante el Getafe, también muy necesitado: «Suponemos que va a ser un equipo fuerte en defensa, lo que nos va a complicar bastante». Capoue señaló que los rivales saben cuál es el estilo del Villarreal y que «si defienden bien y se ponen atrás, es más fácil para ellos y más difícil para nosotros». «Nuestro trabajo es poder superar eso», aseveró antes de matizar: «Ahora está costando mucho y nos faltan ideas para superar ese tipo de juego».

«Todos los partidos son complicados, todos», incidió Capoue. «Ya no puedes ir relajado a ningún partido, y lo sabemos», enfatizó. «Estamos trabajando bien y sabemos la importancia de lo que nos estamos jugando; queremos ganar y no estamos tranquilos con lo que sucede, sabemos que podíamos hacer las cosas mucho mejor», ahondó.» Estar a tres puntos de Europa no dice nada», acabó.