El trabajo del Villarreal en el fútbol base destaca en todos los ámbitos, como la nutrición o los aspectos técnicos y tácticos, pero ahora también lo hace en el ámbito de la preparación física gracias al grupo de trabajo de habilidades del movimiento que formaron seis entrenadores de la Cantera Grogueta hace algo más de dos años.

Los preparadores físicos Cristian Sánchez (Cadete Roda), Rafa Melchor (Alevín A/Benjamín A), Álex Marqués (Alevín A Roda/Benjamín A Roda), Jaume Rigo (Alevín B/Benjamín B) e Iván Gil (Alevín B Roda) y el entrenador de porteros Carlos Saura (Alevín A/Benjamín A) son los integrantes de este grupo que se reúne un día a la semana para seguir implantando el modelo de preparación física en edades tempranas, como es la etapa de Fútbol 8.

Razones de ser

No es un secreto que el sedentarismo infantil está a la orden del día. Los niños juegan cada vez menos al fútbol y a otros deportes en la calle y priman los videojuegos y la televisión sobre otras opciones de ocio. Por ello, el objetivo es «traer el parque o la calle al campo, que es lo que se ha ido perdiendo en los niños, mediante actividades divertidas para ellos», tal y como explica Cristian Sánchez.

Además, la pandemia del covid acrecentó esta tendencia preocupante para el desarrollo de los niños y ahí es cuando se dieron cuenta de que hacía falta un cambio. «El grupo de trabajo nació durante la pandemia porque el trabajo que le mandábamos a los chicos era casi todo condicional y veíamos que había ciertas carencias, no solo en los movimientos en el terreno de juego, sino también durante la pandemia porque no hacían bien esos ejercicios», añade al respecto el preparador benicense del Villarreal.

Calidad

Y es que esa falta de aptitudes condicionales no estaba reñida con la calidad de las jóvenes promesas del Submarino. «Incluso en los equipos de primera línea, a nivel coordinativo y motriz, no estaban trabajados ni tenían un movimiento acorde a su desarrollo en el deporte. A nivel técnico-táctico los chicos tenían muchísimos recursos, pero a nivel condicional no porque no existía la figura de preparación física en el club», subraya Rafa Melchor, que también señala que lo más importante es que «ellos vayan escuchando mucho cómo tienen que acelerar, decelerar, girar, cambiar de dirección, saltar o aterrizar».

De proyecto a realidad

Tras superar los meses de confinamiento, este grupo de técnicos de la cantera del Villarreal CF quería seguir implantando este modelo que ya empezaba a mostrar resultados y el club groguet aceptó su propuesta. «Los coordinadores nos preguntaron de qué manera podíamos desarrollar esto porque era un trabajo interesante para que los chicos siguieran mejorando desde el punto de vista motriz y fuimos desarrollándolo entre los preparadores físicos», relata Álex Marqués.

Y es que una vez asentada esta especie de preparación física en los equipos de Fútbol 8, la autonomía de los chicos será clave a medio plazo. «Se trata de educar a los chicos en cómo tienen que moverse y que se muevan mucho a base de juegos, sobre todo en las primeras etapas, y a partir de benjamines o alevines, les enseñamos cómo tienen que hacer ciertos ejercicios para mejorar la técnica y cuando pasen a fútbol 11 ya tengan ese trabajo avanzado y puedan introducirse en el gimnasio», argumenta Jaume Rigo.

Especificidad

Por otro lado, Iván Gil, quien también realiza sus prácticas nada más y nada menos que con el Mini Submarino en LaLiga SmartBank, explica que «también detectamos que había una especificidad muy temprana porque solo juegan a fútbol y queríamos que introduzcan ciertos movimientos que enriquezcan su desarrollo motriz sin dejar ese trabajo específico de fútbol».

Así pues, tanto el sedentarismo como la especifidad temprana se combaten desde la Cantera Grogueta gracias a este grupo de técnicos que decidió invertir parte de su tiempo en mejorar el rendimiento de los pequeños futbolistas groguets.