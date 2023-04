No ha sido una temporada tranquila para el Villarreal. La huida de Emery a la Premier, el fallecimiento de una persona clave como Llaneza, los reajustes económicos obligados, las dudas que generó la llegada de Setién, las lesiones de su mejor jugador como es Gerard Moreno... Obstáculos que se han ido superando con paciencia y frialdad en la gestión, aunque es normal que en determinados momentos surgieran los nervios como después de aquel partido contra el Mallorca en el Ciutat con gritos de Quique veta ya; el pequeño maremoto que se formó en el vestuario con reunión de los capitanes con Roig Negueroles; el traspaso frustrado de Jackson, los vaivenes en la salida de Danjuma a la Premier entre otros.

Yo siempre valoro la seriedad y la organización estructural por encima de problemas coyunturales como los que le han surgido al club. Uno de los defectos que yo siempre le he censurado al Villarreal es dejar demasiado poder en las decisiones al entrenador de turno, porque luego te pasa factura. El club se equivoca mucho menos porque su óptica tiene coordenadas económicas y deportivas y la del técnico sólo una visión de cuánto más, mejor.

La apuesta por los jugadores de la base es el norte. Desde el minuto 1 Roig lo dejó claro. Un cambio de ciclo está en marcha con una hornada que viene muy fuerte. Es un espectáculo ver a Yeremy Pino, Samu Chuckwueze, Baena, Terrats, Jackson o lo que apunta Cuenca. Y más de lo mismo ver al filial en Segunda a sólo seis puntos de los puestos de promoción a 1ª.

En el Villarreal se está trabajando bien. Buenos jugadores que llegarán a coste cero como Ben Brereton, Denis Suárez o Comesaña. Es cierto que el club tiene que ajustar su fair play, siempre pendiente de si se mete en Champions, Europa League o Conference, porqu una vez logrado que el brindis de Llaneza por la permanencia esté con las copas preparadas para celebrarse, Europa es el próximo objetivo y parece encarrilado y con opciones de premios mayores.

La gran suerte es que las espaldas están bien cubiertas porque se tienen jugadores como Baena, Pino o Pau, Jackson con muchos pretendientes detrás. Y ojo con Chuckwueze, cotizado ahora al máximo y que puede ser el próximo gran traspaso en junio, que salvaría las cuentas y reforzar la plantilla con algún buen jugador que cubra algunos huecos que no puedan cubrirse con los chicos del filial. Atentos.

Detrás bien una nueva generación con mucho talento. Por ello, en fútbol uno no tiene nunca que tomar decisiones después de una dura derrota y se debe esperar al análisis en frío. Pensar en Champions no oculto que es complicado, pero está en la mano en estas últimas once jornadas, pero igualmente el futuro está asegurado.