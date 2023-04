La crónica | Chukwueze engancha al Villarreal al tren de la Champions (2-0)

Partidazo en La Cerámica. Un gran Villarreal que superó a otro equipo top de LaLiga como es la Real Sociedad en un choque igualado pero en el que los amarillos contaron con un futbolista diferencial: Samu Chukwueze. El nigeriano provocó un penalti a lo Messi, en una de las jugadas en las que rompió a la defensa donostiarra y que sirvió para decantar un partido en el que los de Setién fueron un punto mejores que su directo rival, con diversas alternativas y que, finalmente, pudo acabar en goleada en los minutos finales. La victoria sube al Submarino al tren de la Champions en marcha. La cuarta posición se queda a sólo cuatro puntos y con el coeficiente particular favorable para los amarillos.

Con galones

Chukwueze ha cogido galones y ha asumido el rol de Gerard Moreno, ausente por lesión. La new Gen grogueta integrada por una hornada de futbolistas jóvenes como Terrats, Baena, Jackson, Yeremy o Samu Chukwueze están marcando el rumbo de un equipo que toma distancia por asegurarse su presencia europea en la Conference, pero que es candidato serio a escalar a puestos Europa League y con los tres puntos logrados ante los txuri urdin también aspiran a ser Champions con 11 jornadas por delante. Un equipo que supo defender bien y mostrar su talento en ataque. Los goles de Parejo y Jackson le meten en la pomada. Y con muy buenas sensaciones.

Equipos similares

Pocas comparaciones entre dos equipos de LaLiga contarían con tantas semejanzas como las que tienen Villarreal y Real Sociedad en común. Ambos quieren más al balón que a su propio escudo y presentan en cada comparecencia su candidatura a sumar más minutos con él en sus pies que el rival de turno.

En La Cerámica, ambos apostaron por una presión alta para generar interferencias en la canalización del juego y desarmar su filia con el balón. En esa pelea, el Submarino fue un punto mejor que los donostiarras. Empezó con cierta aceleración en su juego el equipo de Setién, arriesgando al límite y cerca del error en la salida desde atrás por el acoso de los txuri-urdin, y la excesiva velocidad acaba cayendo en la precipitación y ésta última en el fallo.

Novedades en el once

El once groguet contaba con la baja de Albiol, reemplazado por Mandi, y Baena ocupando un sitio en la medular en lugar de Trigueros, junto a Terrats y el maestro Parejo, con el ataque esperado con dos extremos en un gran momento de forma como Yeremy y Samu con Morales de referente. Y al Villarreal le volvió a faltar precisión en los metros finales para terminar las buenas llegadas que generó, tanto por los flancos, con las incisiones profundas de sus dos jóvenes estiletes, como el juego interior, donde la aparición de Terrats se apunta cada vez como más importante. En ocasiones el centrocampista cedido por el Girona tiene toques de genialidad, como la asistencia que dejó a Morales en posición franca de remate, que se marchó al cielo de Vila-real. Antes, Yeremy, espléndido toda la tarde, ya había rematado una pelota al poste de Remiro.

Gran segunda parte

El Villarreal había sido ligeramente superior en la primera parte, Pero delante estaba un gran equipo como la Real, que regresó de vestuarios con las pilas cargadas y dando dos sustos de muerte en sendas acciones de Kubo. Setién movió banquillo. La entrada de Lo Celso inyectó fútbol en el organismo groguet. Y el Submarino empezó a ser un martillo pilón que golpeaba a la Real. Yeremy y Chukweze son ahora mismo dos enemigos que ningún lateral de LaLiga quisiera tener delante.

El nigeriano parecía el Messi de la época dorada cada vez que encaraba y Zubimendi no tuvo más remedio que tirarlo para que no se metiera en la cocina de Remiro. Gil Manzano no dudó y señaló penalti. Baena no quiso mirar el lanzamiento pero Parejo no falla casi nunca.

Con el 1-0 el Villarreal fue un tornado que arrasaba. Jackson firmó el 2-0 que puede servir de mucho por el gol averaje particular. Baena mandó al larguero un balón y Chukwueze mandó fuera la pelota solo ante Remiro. Una exhibición de fútbol en toda regla. Pensar en Champions no es una quimera. Endavant!