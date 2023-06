Orgulloso con el cierre de temporada. Quique Setién analizó el empate frente al Atlético de Madrid y aseguró que «merecieron más». "Hemos controlado una gran parte del partido, disparando 19 veces, ellos cinco. Nos hubiera gustado marcar más, pero no ha podido ser. El Atlético es un equipo muy sólido y es difícil hacerle ocasiones y goles, pero hemos acabado con buenas sensaciones".

El técnico groguet explicó que «a pesar de que no nos hemos jugado nada los jugadores de todo un ejemplo de profesionalidad y que querían ganar el partido, también señaló que el goleador Jorge Pascual "debe todavía adaptarse al ritmo de la Primera División, pero hay muchos jugadores que les ves cosas y que te llaman poderosamente la atención como él".

Balance final

Por su parte, el santanderino valoró positivamente la quinta posición conseguida ya que "a mí me contrataron para hacer las cosas bien y mejorar el equipo en la tabla, esa era la idea y es lo que hemos alcanzado. Hemos trabajado fuerte para ello y poco a poco los jugadores han ido creyendo. Han sido constantes y el nivel que han tenido ha sido excepcional", destacó.

Del mismo modo, tuvo palabras de elogio para Jorgensen, que fue titular en detrimento de Pepe Reina: "No le hemos dado muchas oportunidades pero creo que ha hecho un buen encuentro a pesar de dudar en la salida. Ha resuelto bien las acciones con balón y ha firmado un parada extraordinaria que le debe dar confianza".

Ahora, Setién piensa la planificación de la próxima temporada: "Estoy en permanente contacto con el club, de momento tenemos más jugadores que podemos tener, por lo que ahora llega un proceso en el que yo realmente no voy a implicarme. He dado y daré mi opinión sobre las cosas que se pueden presentar, pero sin más, el club es el que toma las decisiones y yo me adaptaré a lo que crean conveniente"; argumentó.

Sobre las posibles salidas

Un mercado en el que el Villarreal puede perder a jugadores muy importantes como Nicolas Jackson, Samu Chukwueze o Pau Torres: "Pienso en ellos como personas, Jackson nos ha ayudado mucho y ha sido un jugador determinante en este tramo final del curso. El tendrá que decidir sobre su futuro, pero no escondemos que se puedan marchar. Lo mismo de Samu y de cualquiera". Sin embargo, lanzó que «si no está Jackson, estará otro y que el club está acostumbrado a lidiar con este tipo de situaciones: "Lo bueno es disfrutar de ellos durante el tiempo que puedan estar", concluyó.