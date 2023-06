El Villarreal 2023/24: más calidad, menos cantidad y más cantera

Tiene las ideas muy claras, va a muerte con su filosofía y no le tiembla el pulso a la hora dar su opinión, aunque se defini como hombre de club. En el Villarreal CF lo saben y, por eso mismo, a la hora de planificar el próximo ejercicio 2023/24, se cuenta, y mucho, con la voz de su entrenador, Quique Setién, aunque el santanderino no quiera ser parte directa en la toma de decisiones finales en cuanto al equipo.

El técnico cántabro del Submarino sabe que en la campaña que acaba de finalizar, la 2022/23, ha contado posiblemente con exceso de futbolistas, teniendo en la órbita del primer equipo hasta 27 jugadores, un número que se fue aumentando debido a las distintas lesiones que fueron sufriendo muchos de sus componentes.

Una situación que espera que no se produzca el próximo año futbolístico, en el que Setién prefiere tener menos cantidad en su conjunto, en favor de mayor calidad y su firme apuesta por la cantera, en consonancia con el club.

No lo ha ocultado

El propio técnico del conjunto amarillo ya explicó, en su balance de la temporada tras la última jornada de LaLiga ante el Atlético de Madrid, que el overbooking de futbolistas, especialmente en el centro del campo, debe cambiar. «Estoy en permanente contacto con el club», dijo en cuanto a la planificación de la próxima temporada. «De momento tenemos más jugadores de los que podemos tener, por lo que ahora llega un proceso en el que yo realmente no voy a implicarme. He dado y daré mi opinión sobre las cosas que se pueden presentar, pero sin más, el club es el que toma las decisiones y yo me adaptaré a lo que crean conveniente», reconoció.

«A mí me contrataron para hacer las cosas bien y mejorar el equipo en la tabla, esa era la idea y es lo que hemos alcanzado. Hemos trabajado fuerte para ello y poco a poco los jugadores han ido creyendo. Han sido constantes y el nivel que han tenido ha sido excepcional», dijo. Ahora espera que haya continuidad en el trabajo y espera tener los mimbres óptimos, basándose en no tener una plantilla tan extensa y sí poder echar mano, como ha sucedido en el presente ejercicio, de jóvenes del filial o resto de la cantera, al igual que ha hecho en su primer año en el club teniendo en dinámica de primer equipo y contanto con jugadores como Jorge Pascual, Haissem Hassan e incluso Mamadou Mbacke, junto a la irrupción de Ramón Terrats.

Refuerzos de nivel

El club, además, le ha traído los recambios precisos para las zonas que van a quedar algo huérfanas, como son los casos de Denis Suárez, para suplir a Gio Lo Celso, que regresa al Tottenham, así como de Brereton Díaz, ante la más que posible salida de un extremo, y de Santi Comesaña, teniendo en cuenta que jugadores como Capoue y Coquelin podrían buscar una salida.

El Submarino volverá a ser un equipo competitivo, aunque no con exceso de futbolistas.