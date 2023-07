Fue una gran apuesta del Villarreal CF cuando solo tenía 20 años. El Submarino le robó al internacional español en categorías inferiores (sub-19 y sub-21) a todo un FC Barcelona, conscientes de que iba a ser muy importante a medio plazo. Tras dos cesiones al Almería y Getafe, Jorge Cuenca afrontó su primera campaña en el primer equipo amarillo el pasado ejercicio. A la sombra de Pau Torres, emblema y leyenda viva del club, el central zurdo madrileño trabajó en silencio y cumplió con nota siempre que se le requirió tanto en LaLiga, como en Copa y en Europa. Ahora, una temporada después, la marcha del Xiquet del Poble al Aston Villa le convierte en el heredero en la posición de central por la izquierda, un reto que afronta con valentía y, sobre todo, con ganar y mucha ilusión.

Contento por la pretemporada

Ayer, el zaguero groguet analizó la pretemporada y su presente desde la concentración del Villarreal en Sankt Gallen, Suiza. «El inicio de pretemporada está siendo duro e intenso, aunque con mucho balón, eso sí. Veo a la gente muy motivada e ilusionada ante el inicio de esta campaña», indicó.

«Por suerte, en Suiza se trabaja mejor, mucho más fresquito que en España. Aquí no hay tanta humedad», expuso, elogiando las comodidades helvéticas. «Esto es una pasada. Está todo muy verde, las instalaciones son excepcionales y estamos con todo tipo de comodidades. La verdad es que trabajar así es mucho más fácil», dijo.

Sobre la actitud del grupo en este inicio de precampaña, Cuenca fue sincero: «Esta pretemporada todo el equipo la ha cogido con muchas ganas. Es cierto que veo a los compañeros muy implicados y trabajando mucho».

«Estamos puliendo muchos detalles y se están trabajando nuevas ideas que implementa el cuerpo técnico. Notamos mejoría en cada entrenamiento, ese es el propósito», apostilló sobre la dinámica.

Se siente querido y con retos

Sobre su papel en la entidad, fue conciso: «Me siento muy querido por la afición del Villarreal. Me han tratado con mucho cariño desde que llegué. Yo siempre intento rendir y dar el máximo de mí siempre, en cada entrenamiento y en cada partido. No me puedo quejar para nada ni del trato del club ni de la afición, ni de compañeros ni de absolutamente nada, porque desde que he llegado aquí me encuentro muy bien, muy cómodo y a gusto y siempre intentaré devolverlo todo en el campo».

«En cuanto a los objetivos del próximo ejercicio, quizá es demasiado pronto para marcarse metas. Pero obviamente todos queremos lograr las máximas metas tanto en lo personal como en lo colectivo», recordó, añadiendo que «como equipo tenemos depositadas unas expectativas muy altas. Queremos hacer las cosas muy bien en LaLiga, con el objetivo de lograr plazas europeas. Además, llegar lo más lejos posible tanto en la Europa League como en la Copa del Rey. Lo objetivos aquí siempre son los más altos».

«Yo debo ir creciendo, trabajando en todo lo que debo mejorar y coger confianza en esta pretemporada», dijo para concluir.