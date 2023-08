La pretemporada del Villarreal ha estado marcada por la enfermería. Muchos jugadores importantes de la primera plantilla no han estado en la mayoría de partidos, por lo que muchos jugadores del filial han tenido que ayudar al equipo. El último jugador que se ha visto obligado a parar ha sido Etienne Capoue, que no ha disputado ningún minuto en la Sela Cup, donde el Villarreal ha empatado ante el OGC Niza y ha perdido ante el Newcastle inglés.

El centrocampista francés, a día de hoy, es duda para el debut liguero de los de Quique Setién. Esta posible baja se uniría a las ya seguras de Francis Coquelin, Raúl Albiol y Yeremi Pino. Todos ellos son piezas fundamentales en el esquema de Setién, que se va a ver obligado a debutar en liga con varios de sus hombres de confianza fuera del equipo.

La vuelta de Foyth

No todo son malas noticias. Uno de los ejes de la zaga amarilla, Juan Foyth, ha vuelto a los terrenos de juego tras su lesión de hombro. El argentino ha sumado un total de 71 minutos entre los dos partidos que ha jugado en Submarino en tierras británicas. Contra los ingleses fue titular, jugó 59 minutos y no tuvo molestia alguna. Que Foyth vuelva a su nivel es fundamental para que el Villarreal recupere la solidez atrás. El Submarino no puede prescindir de uno de los mejores defensores del campeonato nacional.

El caso de Alberto Moreno

El lateral español tampoco ha disputado ningún minuto en Newcastle. Moreno, que venía siendo importante en el sector izquierdo la defensa grogueta, se suma a la lista de dudosos para el partido contra el Betis en el Estadio de La Cerámica.

La pretemporada del Villarreal no ha sido para nada brillante, pero la imposibilidad de contar con muchos de sus piezas más importantes ha desestructurado el equipo y le ha quitado la identidad que se consiguió en el final de la temporada pasada.