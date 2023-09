Álex Baena aseguró, tras firmar con gol su estreno en la selección española absoluta, en la goleada de España a Chipre en el Nuevo Los Cármenes de Granada, que se siente "en una nube" tras cumplir el "sueño" que tenía "desde pequeño".

"Estoy en una nube. Para cualquier jugador español debutar en la selección absoluta es un sueño desde pequeño, es lo más alto llegar hasta aquí y ha venido con un gol. Además con mi familia en la grada viéndome debutar", reconoció el centrocampista almeriense.

"Cuando he metido el gol estaba en una nube. No me lo creía. Estoy muy feliz, el equipo ha hecho un gran partido y es una victoria muy contundente", añadió.

Álex Baena resaltó la importancia de haber coincidido con Luis de la Fuente en las categorías inferiores de la selección y ahora recibir su confianza para la absoluta.

"A Luis lo tuvimos en la sub-21 y ya nos conocía. Hay que devolverle la confianza que él nos da desde el primer minuto. Tanto Lamine como yo hemos hecho buenos partidos y nos vamos muy contentos", sentenció.