Llegar y besar el santo. Álex Baena cumplía su sueño en el minuto 76 de partido. Luis de la Fuente lo llamaba para sustituir a Gavi cuando España vencía por 4-0 a Chipre. No le dio tiempo ni a saborear el estreno cuando estaba junto a su compañero y amigo Yeremy Pino abrazado y celebrado su primer gol con la selección absoluta. Una imagen simbólica por el crecimiento de ambos jugadores, que han pasado de ser unas de las promesas de la Cantera Grogueta, a convertirse en dos de las piezas más importantes del Submarino.

Fue el más pillo de la clase y estuvo en el lugar adecuado para aprovechar el rechace y disparar con la derecha de primeras. Habían pasado 71 segundos y había cumplido dos de sus sueños: Debut con España... y gol. Con este tanto, se convierte en el tercer futbolista que menos tiempo ha tardado para estrenarse, solo por detrás de Fernando Morientes (53 segundos) y de precisamente Pau Torres (59), excompañero, por lo que ocupa un podio en el que están dos jugadores que han salido de Miralcamp.

Exultante tras su debut

Había terminado y no se lo creía. "Estoy en una nube", fue la frase repetida en varias ocasiones, intentando asimiliar lo que había ocurrido: "Muy muy feliz por debutar y sobre todo por marcar y ayudar al equipo. Ni en mis mejores sueños de la noche anterior estaba previsto así", dijo con una sonrisa.

Sobre la celebrecación, dedicó unas bonitas palabras hacia su familia: "He mirado a la grada y me emociono de hablar porque me han acompañado desde los 10 años y es una satisfacción muy grande para mi, pero sobre todo para ellos que han tenido que sufrir mucho desde que me fui con diez años", apuntó.

En la lista de goleadores amarillos con la Roja

Además, el de Roquetas del Mar se convierte en el octavo jugador del Villarreal que marca con la selección: Gerard Moreno (5), Cazorla (4), Capdevila (2), Yeremy Pino y Mario Gaspar (1), Marcos Senna, Pau Torres y Álex Baena (1), según los datos facilitados por el periodista Fran Martínez. Todos ellos, anotados defendiendo la camiseta del Submarino, ya que Cazorla anotó 15 goles en total.

El 20º debutante

Asimismo, Álex Baena tras su debut se ha convertido en el 20º futbolista del Villarreal en debutar con la Selección Española tras Unai Vergara, Guayre, Marcos Senna, Joan Capdevila, Angel López, Santi Cazorla, Diego López, Carlos Marchena, Bruno Soriano, Borja Valero, Mario Gaspar, Sergio Asenjo, Denis Suárez, Rodrigo Hernández, Pablo Fornals, Raúl Albiol, Gerard Moreno, Pau Torres, Yeremy Pino y Álex Baena.