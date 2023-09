No debe ser fácil para un grupo humano que exista un distanciamiento profesional, ni por una parte ni por la otra. Y en el fútbol, ya se sabe, lo más habitual es que el que caiga primero sea el entrenador. La relación entre la plantilla del Villarreal CF y el extécnico, Quique Setién, no era buena, como quedó demostrado con el paso de los 10 meses en los que el preparador cántabro estuvo en la entidad amarilla.

Un divorcio deportivo que no ha ocultado este martes Étienne Capoue. El mediocentro del Submarino ha reconocido que el distanciamiento entre ambas partes era notorio, aunque ellos son profesionales y se debían al 100% a lo que les encomendara el santanderino.

La relación con Setién

"Eso lo habéis dicho vosotros, en muchas noticias han salido muchas cosas", destacaba el galo en la Ciudad Deportiva de Miralcamp. "Pero somos futbolistas y tenemos que hacer lo que el entrenador quiere. La comunicación no fue tan buena y eso se notaba en el campo. Pero al final aunque me ponga de lateral derecho tengo que darlo todo por el equipo. El nuevo entrenador ha dicho que quiere dar la mejor posición a cada uno para poder dar el mejor rendimiento al 100%", ha reconocido.

En la misma línea

A su vez, el francés destacó que el equipo se siente "a gusto" con la llegada del nuevo entrenador, José Rojo Pacheta, e indicó que "los jugadores y el técnico vamos por el mismo camino". Capoue reconoció que existen diferencias con respecto a la etapa del anterior técnico, Quique Setién, pero matizó que "en realidad todos los entrenadores son diferentes entre sí".

"Es la primera semana con él (Pacheta) y hay que entender lo que tenemos que hacer y lo que él nos pide. También necesitamos trabajar más físicamente", insistió el galo.

El centrocampista señaló que es positivo para la dinámica del grupo afrontar un calendario cargado de partidos, ya que considera que "así tiene todo el mundo la oportunidad de jugar para quedarse mejor con lo que pide el entrenador y poder ganar más partidos".

Mentalidad ganadora

Ahora, el vestuario del Submarino se centra en asimilar conceptos con Pacheta y plasmarlo ye en la Europa League en el partido inaugural de la fase de grupos de mañana en Grecia. "El Villarreal ha demostrado tener nivel para competir contra todos los equipos".

"Eso es una cuestión de mentalidad y nosotros lo tenemos", insistió el centrocampista, quien consideró que el actual es un buen momento para afrontar la Europa League.

"Estamos bien y tenemos muchos jugadores para jugar y disfrutar de la competición. El entrenador tiene muchas opciones de rotar", argumentó Capoue, quien asumió que el Villarreal "es el favorito del grupo y tenemos que ganar".

Superar al Panathinaikos

Capoue es ambicioso y espera que el Submarino deje claro en la competición europea que es un club ganador de Europa League. "Tenemos que enseñar rápido el mensaje al grupo de quiénes somos", añadió el futbolista, quien dijo no afectarle la presión ambiental en Grecia: "No me siento intimidado por el fuerte ambiente de los aficionados griegos", para el duelo ante el Panathinaikos.

"Ellos estarán muy enchufados, pero con nuestra calidad tenemos que plantarles cara e ir a por la victoria", recalcó el francés, quien reiteró que el objetivo del Villarreal es claro: "Nosotros debemos pasar la fase de grupos sin problemas y estamos preparados para ello".