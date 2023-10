Todavía no ha cumplido 21 años, lo hará el próximo día 20 de este mes, pero Yeremy Pino ya es todo un veterano en la primera plantilla del Villarreal CF. El extremo canario debutó con 17 años recién cumplidos el 22 de octubre del 2020 con el Submarino, que por aquel entonces dirigía Unai Emery. Un imberbe futbolista formado en la Cantera Grogueta que hizo su estreno ante el Sivasspor en Europa League y, días más tarde, hizo lo propio en LaLiga ante el Cádiz en Carranza.

Su historia es la de una progresión meteórica en la élite, ya que en muy poco tiempo se ha consolidado como internacional absoluto con España, conquistando la UEFA Nations League, ha ganado también la Europa League con los groguets y semifinalista de Champions League. ¡Casi nada!

El caso es que Yeremy cumple su cuarta temporada en el primer equipo, siendo uno de los más veteranos en el actual Villarreal, cuando está a punto de cumplir 21 años. Increíble pero cierto.

El joven canario siente como propio el club que se lo ha dado todo, y por ello analiza y repasa el actual momento tanto suyo como del equipo que ahora dirige José Rojo Pacheta, tras la destitución de Quique Setién.

Gran esfuerzo en Getafe

"La verdad es que acabamos agotados, ya que fue un esfuerzo enorme. El partido se nos puso cuesta arriba, y tuvimos que sacar todas las fuerzas para puntuar. Nos tocó dejar todo en el campo, pero nos llevamos un punto".

"No estamos bien"

"El equipo no está en su mejor momento, pero supo competir al máximo nivel a pesar de las dificultades".

"Falta finura con el balón"

"Estamos en un momento en el que no estamos finos con el balón, y cuando no estás fino es más complicado. Pero esta vez sin balón hemos sido un equipo con compromiso, algo que ya demostramos contra el Rayo. Creo a excepción de la media hora contra el Girona, vamos por buen camino".

"Duro quedarse con uno menos en Getafe"

"En este estadio (Getafe) y ante este equipo quedarte con uno menos es complicado, pero intentamos salir adelante y dejárnoslo todo en el campo".

"Hay que pelear en cada partido"

"Cuando no estás bien hay que trabajar, sacar pecho y pelear a muerte".

"Me siento responsable en este equipo"

"Yo siento la responsabilidad en este equipo, son cuatro años aquí y formo parte de esta familia, sé que tengo que dejar todo aunque no esté fino en el campo".

Mala pretemporada

"Creo que la pretemporada no ha sido buena, yo no hice porque estaba lesionado, pero no hicimos bien las cosas. Ahora hay que intentar coger ritmo casi sin tiempo, ya que estamos metidos en la competición europea, pero poco a poco saldremos adelante".

Fortaleza mental

"Ahora hay que sacar fortaleza mental, hay que demostrar que somos el Villarreal y podemos estar mucho más arriba".

Ayuda de la afición

"Para nosotros la afición del Villarreal es muy importante, para nosotros son un apoyo fundamental, y ahora que no estamos bien los necesitamos mucho".

La falta de físico

"Los esfuerzos defensivos nos ha impedido atacar mejor, ya que llegas fundido y se te cierra la persiana".