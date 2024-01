Disgustado con la imagen del Villarreal tras la dolorosa derrota en el derbi ante el Valencia. Marcelino no ocultó su malestar por la debilidad defensiva que tanto está azotando al Submarino en esta primera vuelta. A su vez, comentó con una sonrisa irónica que los «dos penaltitos» señalados por Gil Manzano fueron determinantes.

«Si se pitan estos dos penaltis entonces igual hay diez por partido. Hoy el VAR no ha entrado y entonces nada que objetar», atizó con una sonrisa irónica. No en vano, el entrenador amarillo asumió «que no perdieron por el polémico arbitraje porque el Valencia fue mejor y no tuvieron la capacidad de competir de tú a tú».

«Creo que el Valencia nos ha superado, especialmente la primera media hora. Ha jugado con más intensidad y criterio para resolver el encuentro. Estábamos prevenidos de que iban a salir con ese ritmo. Felicitarles porque la victoria es justa», resumió.

Dolido por la sangría defensiva

Es consciente de que es un problema a resolver y lo dijo en su llegada al Villarreal: «Si encajamos tres goles por partido lo pasaremos mal», una dura sentencia que volvió a deslizar: «Si encajas 38 goles en 19 partidos es que tienes unos registros malísimos. El rival tampoco necesitó muchísimo, nos marcan con demasiada facilidad».

Cuestionado sobre el nivel de la pareja formada por Capoue y Parejo en el centro del campo, no señaló a ningún futbolista y apuntó que el trabajo defensivo es responsabilidad de todas las líneas: «Tenemos que implicarnos y ganar más duelos. Si unos juegan con tres marchas más van a generar mucho más peligro».

Sin mojarse sobre el mercado

Una de las noticias positivas fue el debut de Eric Bailly, que ha llegado en este mercado para reforzar una débil zaga. Un primer fichaje que parece que no será el último, pero Marcelino evitó hablar sobre más posibles llegadas: «El entrenador trabaja, el club analiza y planifica. Mi obligación es trabajar con buen ánimo para poner soluciones y entre todos mejorar el nivel en esta segunda vuelta. Luego hay otra lectura, si encajas 38 goles algo hay que cambiar porque no estamos demostrando eficacia en una faceta del juego clave».

Respecto al estado físico de Raúl Albiol, aclaró que deberán esperar a los próximos días para conocer el alcance de la lesión: «Ha forzado mucho para llegar dadas las circunstancias defensivas».

Por último, y sobre los aplausos recibidos en Mestalla, se mostró agradecido: «Siempre que vengo me demuestran su cariño y les deseo todo lo mejor», concluyó.