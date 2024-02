Es consciente de que ha atravesado por un bache futbolístico pero, pese a ello, nunca ha bajado los brazos. Avalado por Marcelino García Toral por su constancia en el trabajo, calidad y sacrificio diario, Álex Baena cree que el Villarreal CF va a dar un salto cualitativo en LaLiga, tildando de «punto de inflexión» la espectacular goleada en Montjuïc ante el FC Barcelona (3-5) el pasado sábado.

El centrocampista almeriense quiere recuperar su mejor versión de la mano del equipo. «Si comenzamos a jugar bien y a ganar partidos cambiará tanto la dinámica del equipo como la individual de cada uno», confesaba este jueves en un acto oficial de LaLiga en la Tienda Orange de Vila-real, en la que, junto a Ilias Akhomach, fue aclamado y fotografiado por cientos de seguidores del Submarino.

Liberados tras ganar al Barça

Para el atacante amarillo, ganar en Can Barça fue muy importante. «El triunfo ante el Barça nos liberó. Debemos coger ese partido como modelo y aplicar la misma intensidad y actitud ante el rival que sea. Ha de ser la línea a seguir», expuso.

Un futbolista que respeta mucho al rival del partido del próximo domingo en Estadio de la Cerámica (14.00 horas). «Tenemos que ser realistas y el Cádiz ahora mismo es un rival directo. Ese encuentro es incluso hasta más importante que el del Barça», remarcó.

Temporada complicada

El jugador andaluz expresó el sentir del vestuario en la presente campaña: «Está siendo un año difícil. Pienso que la afición y el equipo deben estar unidos porque solo así nos saldrán las cosas e iremos sumando de tres en tres».

Incluso confesó sus sensaciones: «Ahora no estoy en mi mejor momento, pero trabajo duro a diario para revertir esta situación y ser el jugador que todos conocemos». «Además, ya estoy bien del tobillo y sé que esto son rachas. No me están saliendo las cosas como me gustaría, pero intento ayudar al equipo al máximo y con actitud positiva», añadió.

Irá a más y ¿a la selección?

Sobre su presente y futuro, no se esconde: «Lo importante es que el equipo está bien. Lo personal va y viene, y yo sé que voy a ir a más».

«Todos los que hemos tenido la suerte de ir a la selección la tenemos en el horizonte. Pero ahora la prioridad es que el Villarreal esté bien, a partir de ahí, recuperar yo la confianza y todo lo que venga, como podría ser la selección, bienvenido será», comenta en relación a la posibilidad de jugar la próxima Eurocopa con la selección española.

Por último, elogió la llegada de Marcelino al equipo y sabe que con él el Submarino saldrá de la situación tan delicada en la que ha estado toda la temporada. «El míster está siendo muy importante para el equipo. Tengo muy buena relación con él. Nos pide intensidad y se la vamos a dar. Todos estamos mentalizados en reconducir la situación y con Marcelino lo vamos a conseguir», terminó.