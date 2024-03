La crónica del Villarreal | Cuenca hace explotar la ‘mascletà’ en La Cerámica en el derbi ante el Valencia (1-0)

Jorge Cuenca se puso el mocaor, cogió la mecha e hizo explotar la mascletà este domingo de Ofrenda de Flores en el Estadio de la Cerámica. Como dice la frase hecha: los derbis no se juegan, los derbis se ganan. Y eso hizo el Villarreal CF gracias a un testarazo del central madrileño, que sirvió para ganar por la mínima al Valencia CF (1-0) en el derbi de la Comunitat Valencia, un triunfo que encarama al Submarino a la novena plaza, le pone a tiro del conjunto valencianista y muy cerca de las plazas de competición europea.

El éxito ante los ‘che’ quizá no fue el más brillante, pero los de la Plana Baixa supieron sufrir en la primera mitad y reinventarse en la segunda para arrasar a su rival.

Este equipo es otro. Marcelino García Toral está dando la razón y apostaron por él; y con el trabajo del entrenador asturiano y su cuerpo técnico han engrasado la maquinaria de un Submarino que acumula ya nueve partidos sin perder y encadena cuatro victorias seguidas en LaLiga.

El partido tenía su trampa para el Submarino. El conjunto amarillo venía de un importante desgaste físico por el esfuerzo producido el pasado jueves en busca de la proeza ante el Olympique de Marsella, que los amarillos estuvieron a punto de conseguir.

Por ello, Marcelino decidió dar descanso de inicio a algunos de sus puntales en las últimas semanas como Dani Parejo, Capoue, Ilias Akhomach y Gerard Moreno.

La batalla en la medular

El técnico amarillo buscó ganarle la batalla física en la medular contrarrestando el nivel y empuje de Pepelu y Javi Guerra con el músculo (y talento) de Coquelin y Comesaña, con Álex Baena y Bertrand Traoré para trabajar ante los puñales Diego López y Sergi Canós.

Una batalla en la medular que de inicio la perdió el Submarino, que notó mucho en la primera mitad la ausencia de Dani Parejo como director de orquesta. De hecho, las primeras intentonas de ataque fuero valencianistas, donde Sergi Canós y Hugo Duro pudieron adelantar a los che, de no ser por Filip Jörgensen, que hizo un partido sencillamente descomunal.

Fue en el minuto 12 cuando despertó el Villarreal en un primer tiempo en el que en momento alguno se sintió cómodo. Los amarillos apretaron el acelerador y Álex Baena y Bertrand Traoré, en una doble ocasión clarísima, pusieron a prueba al georgiano Mamardashvili, demostrando que el Valencia tiene portero para rato... aunque cierto es que es carne de traspaso multimillonario.

Duelo de porteros

La milagrosa intrvención del meta valencianista espoleó a un público que demostró que los derbis ante el Valencia le ponen. Esma motivación se contagió en el césped, entrando el partido en un correcalles made in Baraja que no le convenía a los groguets.

Hugo Duro se plantó ante Jörgensen solo y mandó alto un mano a mano, respondía Gonçalo Guedes con un tiro fuera y replicaba Sergi Canós, pero el tiro del de Nules lo abortó un Jörgensen enchufado.

Todo ello antes de la media hora en un primer acto sin tregua cuyo decibelios siguieron aumentando cuando José Luis Gayà cometía un claro penalti por detrás a Bertrand Traoré en el minuto 37, pena máxima que Mamardashvili atajó a mal tiro de un Álex Baena ofuscado en La Cerámica.

Mejoría con premio

Los protagonistas llegaban extenuados al descanso, tiempo en el que Marcelino aprovechó para recomponer su puzzle y mover fichas. Dio entrada a Dani Parejo en la medular por un tocado Francis Coquelin, variando el 4-4-2 a un 4-3-3 que le dio buen resultado, con Comesaña y Baena acompañando al Metrónomo del Submarino (Parejo).

Lo curioso fue que los primeros golpes en la reanudación fueron nuevamente valencianistas. El imberbe combinado che tendrá más o menos calidad, pero intensidad y atrevimiento no le falta.

Un endiablado Javi Guerra (ex de la Cantera Grogueta) y especialmente Peter Federico, con un trallazo abajo, hicieron lucirse a un Jörgensen que apeló al lema anglosajón: Not in my home! Un símil al por aquí no español. Dos sustos que reactivaron al Villarreal.

Galería | Ambientazo en la previa del Villarreal-Valencia / GABRIEL UTIEL

A partir del 53 fue cuando la maquinaria amarilla comenzó a producir. Santi Comesaña y Alexander Sorloth volvían a obligar a lucirse a un Mamardashvili que compitió con Jörgensen para ser el MVP del partido, que finalmente se llevó el che.

En directo

FINAAAAL | Tres puntazos para el Villarreal ante el Valencia para seguir creciendo y sumar la cuarta al hilo. Cuenca marcó el único gol del partido en un bonito derbi.

SE JUGARÁN CINCO MÁS, RESISTE EL VILLARREAL, MIN. 90 | Resiste el Submarino. Se jugarán cinco minutos más.

Y ÚLTIMO CAMBIO EN EL VILLARREAL, MIN. 83 | Se marcha Baena y entra Morales.

OTRA CLARÍSIMA PARA GERARD, MIN. 80 | La tuvo Gerard pero se topó con un paradón del meta georgiano. Entramos en la fase final del encuentro con todo por decidir.

UUUY, LA TUVO GERARD MORENO, MIN. 76... Y CAMBIO | La tuvo Gerard de volea pero se marchó fuera. A punto de marcar el segundo. Ovación para Traoré, gran partido el suyo, y entra Capoue.

El gol decisivo

Un minuto después se recogieron los frutos del buen hacer amarillo y de la brillante estrategia ofensiva que luce el Submarino en cada jornada desde hace meses.

Con Álex Baena de ejecutor en el córner, tras un cabezazo que sacó de nuevo Mamardashvili, Jorge Cuenca ponía la testa para marcar su tercer gol en LaLiga y hacer explotar de júbilo a los más de 20.000 groguets que había en la grada.

Un gol que dio más alas a un Villarreal que, cual martillo pilón, acorraló a su rival y tuvo hasta otras cuatro clarísimas para marcar por medio de Kiko Femenía, Gerard Moreno (2) y Alexander Sorloth, mientras que Filip Jörgensen evitó el empate en línea de gol tras un córner.

El Villarreal va lanzado hacia Europa y demostró ante el Valencia que va a ser complicado frenar la inercia de los de Marcelino García.