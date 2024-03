La previa del Villarreal-Valencia | Un derbi trampolín a Europa

A quién hubiera dicho hace varias jornadas que el Villarreal podría aspirar a Europa lo hubieran tildado de ‘loco’.También al groguet que creía con esperanza en una épica remontada ante el Olympique de Marsella que estuvo muy cerca y todavía duele en Vila-real. Pero esto es fútbol y el Submarino ha dado un vuelco a su convulsa temporada en un tramo top de juego y resultados, con solo una derrota en los últimos diez partidos.

En este contexto, los pupilos de Marcelino reciben al Valencia en el Estadio de la Cerámica (16.15 horas) en un duelo que se presenta como trampolín a Europa para ambos equipos, porque como han desvelado los jugadores amarillos a su técnico, confían en volver a disputar competición continental a pesar de la desventaja con la Real Sociedad, sexta con 11 puntos de ventaja y el Real Betis, con siete de renta, aunque esta séptima plaza solo dará acceso a Conference si el Athletic Club vence al Mallorca en la final de la Copa del Rey.

Una misión que no es nada sencilla porque entramos en las últimas diez jornadas del campeonato, pero el Villarreal se encuentra en el mejor momento del curso mostrando una mejoría defensiva y una versión más competitiva que le ha permitido sumar nueve de nueve y olvidar los fantasmas del descenso para lanzarse a por una meteórica y ardua remontada en la clasificación.

Gerard Moreno sonriente junto a Alberto Moreno. / VILLARREAL CF

Menos de 72 horas de descanso

Sin apenas tiempo para recuperar a nivel físico y mental, el Villarreal afronta un nuevo reto tras el mágico encuentro realizado el pasado jueves, donde se puso 3-0 y rozó el 4-0 que hubiera forzado la prórroga ante el cuadro francés. Un capítulo más en el extenso libro de batallas europeas. Y para volver vivir dichas emociones, el Submarino necesita ganar a un Valencia competitivo y con sello de autor: Rubén Baraja. El ‘Pipo’ ha construido un equipo joven y aspira con fuerza al objetivo amarillo, ya que ocupa la octava posición con 40 puntos.

3-1 en mestalla

En el recuerdo más cercano queda el derbi en Mestalla en el primer partido del 2024. Los ches vencieron por 3-1 a un Villarreal todavía en fase de construcción al método de Marcelino y que seguía siendo un equipo débil a nivel defensivo, físico mental. Dos meses y medio más tarde, las tornas han cambiado radicalmente y el Submarino quiere prolongar esta magnífica racha con otro triunfo antes de llegar al parón internacional de la próxima semana.

Posibles alineaciones del Villarreal-Valencia. / VILLARREAL CF

Posible sistema y once

Una de las variaciones tácticas del pasado jueves fue el 4-3-3, sorprendiendo por completo a un Marsella desbordado en intensidad, duelos, precisión y ritmo de juego. Tras dicha exhibición, Marcelino tiene la opción de repetir o volver a su tradicional 4-4-2, sistema que ha implantado desde su regreso. No es misión sencilla acertar el once por el que apostará el míster, puesto que muchos jugadores acabaron exhaustos físicamente. En la portería no hay dudas: Jorgensen será el elegido. En defensa, Kiko Femenía y Jorge Cuenca ocuparían los carriles, puesto que Alberto Moreno cumplirá su primer partido de sanción por la expulsión ante el Betis. La zaga será para Mosquera y Mandi, ya que Bailly acabó lesionado con molestias musculares.

En el centro del campo llegan las complicaciones. Parejo, Capoue y Coquelin formaron un trivote imperial. Una de las opciones es que entre un fresco Comesaña y acompañe a Parejo, como en el Villamarín. En las alas, Baena e Ilias Akhomach parten como candidatos sin descartar la presencia de Bertrand Traoré o Guedes.

En la punta del ataque, la dupla de gala. Sorloth, en estado de gracia, ha marcado cuatro goles en los últimos dos partidos y está en la pugna por disputar el pichchi, mientras Gerard Moreno es una pieza inamovible. Un derbi para mirar hacia Europa.