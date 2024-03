La crónica | El Villarreal B se pega otro tiro en el pie y cae derrotado ante el Eibar en Ipurúa (2-0)

El Villarreal B se volvió a pegar un tiro en el pie con muy malas consecuencias, a pesar de no merecer perder. Se quedó cojo y a merced de un Eibar que vio como el partido se le desatascó en el minuto 34 tras una imprecisión suprema idéntica a la que le costó el 0-1 siete días atrás frente al Elche. Hasta ese gol el filial ofreció una de sus mejores versiones, pero no se trata de buenas versiones. Se trata de perforar la portería rival para sumar puntos, para escalar puestos y salir de los puestos de descenso. Algo que, por h o por b, no sucede. Menos partidos, menos puntos y lo que es peor: mismo panorama.

El filial amarillo arrancó el partido con tres novedades en el once respecto al que injustamente perdió frente al Elche en La Cerámica, y siendo agresivo en la presión ejercida sobre el rival. Ello le permitió que a los 34 segundos la codicia de Álex Forés puso nervioso al portero local y su mal rechace le llegó en la frontal del área a Dani Requena que lanzó flojo. Quizá el granadino no se esperaba ese balón tan claro a las primeras de cambio.

Igualdad

No estuvo muy cómodo el conjunto armero en el arranque. Quiso hacerse con el control del partido un Eibar espeso y maniatado por el planteamiento de la escuadra vila-realense. Lo intentó a balón parado Aketxe, desviado, en el minuto 22. Y en el 28 sí que llegó un serio aviso local con un centro desde la derecha que sobre la marcha remató Mario Soriano desde la frontal del área y Miguel Morro realizó una soberbia parada para evitar el 1-0.

Buen partido el que completó el extremo marbellí Javi Ontiveros en Ipurúa. / laliga

Pero algo que no logra evitar el técnico del Villarreal B, hacer regalos al rival, se produjo en el minuto 36. Un error grosero y repetitivo. Idéntico al de la semana pasada ante el Elche. El portero (Miguel Morro) pase en corto a Aitor Gelardo en la frontal del área. En esta ocasión no hubo falta. Sergio León les robó la cartera a todos y marcó. Ver para creer. Acción inocente como un candil. Al descanso con el 1-0 y un panorama poco halagüeño.

Segunda parte

En el arranque volvió a empezar siendo mejor el filial amarillo. Conformista el Eibar, los de la Plana salieron a por todas. En el minuto 49 trallazo de Dani Tasende alto, en el 53 otro derechazo potente de Diego Collado, también por encima del larguero. Y al cuarto de hora de la reanudación, los locales tuvieron tres seguidas en apenas 15 segundos, con Miguel Morro en plan salvador.

El extremo granadino Diego Collado pelea un balón con el mediapunta Mario Soriano. / laliga

Y el cierre al partido llegó en el minuto 72. Stoickov se escapó de la defensa, Lekovic se lanzó para rebañar el balón, el atacante local se cayó al suelo. A primera vista parecía que el colegiado había señalado piscinazo del atacante. Pero no. Penalti y gol de José Corpas. Con el 2-0, adiós al partido a un partido que fue bien jugado, pero los errores volvieron a penalizar a este filial amarillo.

Lástima, porque la segunda parte que hizo el equipo de Miguel Álvarez fue como para mínimo haber empatado el partido, pero en realidad regresó a Vila-real con una nueva derrota en su casillero.

Ficha técnica

-2- Éibar: Luca Zidane; Álvaro Tejero, Juan Berrocal, Arbilla, Cristian; Unai Vencedor (Nolaskoain, min. 67), Álvaro Tejero; Aketxe (José Corpas, min. 67), Mario Soriano (Sergio Álvarez, min. 82), Stoichkov (Konrad, min. 82); y Sergio León (Jon Bautista, min. 58).

-0- Villarreal B: Miguel Morro; Adri Altimira, Espigares, Lekovic (Pau Navarro, min. 79), Dani Tasende; Diego Collado (Hugo Novoa, min. 66), Rodrigo Alonso, Aitor Gelardo (Tiago Geralnik, min. 74), Javi Ontiveros; Dani Requena (Ferrari, min. 66); y Álex Forés (Jorge Pascual, min. 66).

Goles: 1-0. Min. 36: Sergio León. 2-0. Min. 72: José Corpas (p).

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (Granada). Amonestó al local Cristian Gutiérrez; y a los visitantes Requena, Javi Ontiveros y Lekovic.

Campo: Ipurúa.

Entrada: 5.318 espectadores.