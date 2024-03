La última queja del Villarreal sobre los arbitrajes

Miguel Álvarez, un entrenador defensor a ultranza del VAR, lamentó que el colegiado no quisiera acercarse al monitor para ver repetida la flagrante falta de Nico Castro sobre Aitor Gelardo y optara por no pitar la infracción en la jugada en la que Elche anotó el 0-1, un resultado que ya no alteraría en el partido del Villarreal CF B-Elche.

«El gol que nos meten es la leche», empezó diciendo entre una sonrisa irónica. «Estoy convencido de que, si esa acción es al revés, que la cometemos nosotros, no se hubiese dado por válido», remató el preparador del Villarreal B.

Análisis más global

No se quiso calentar más la cabeza, a pesar de que su rostro mostraba la indignación por esa acción. «No se puede hacer tanto en un partido para ganarlo, pero el fútbol, a veces, es muy cruel», aseguró Álvarez. «Estoy muy contento con mis jugadores, pero a la vez disgustado por el resultado final», añadió el entrenador groguet.

También destacó el técnico del filial la mejoría en varios aspectos del juego: «Hemos mejorado mucho en la defensa del área, en varios aspectos sin balón e, incluso, en acciones a balón parado a nuestro favor: estamos mejorando, sí, pero siempre nos castiga algo».

Pablo Iñiguez, ¿ya en Ipurua?

El Villarreal B ya prepara el partido del sábado, 16 de marzo del 2024: visitará al Eibar en Ipurua, a partir de las 16.15 horas. El filial podría recuperar definitivamente para esta cita al central Pablo Iñiguez.