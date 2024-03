La previa | El Villarreal B inicia su particular ‘Tourmalet’ en casa frente al Elche

Pistoletazo a la escalada del particular Tourmalet que le toca escalar al Villarreal B en el próximo mes. Partidos contra primeras espadas de la categoría y claros aspirantes para lograr el ascenso directo a Primera, o por la vía del play-off. Para empezar, llega el Elche que estará arropado por más de mil doscientos seguidores ilicitanos, y que, a buen seguro, se dejarán oír en las gradas del Estadio del Cerámica, donde también se confía en una importante respuesta de los aficionados groguets. Llega la hora de la verdad para el conjunto vila-realense. Ganar o ganar. No se puede admitir otra cosa.

En casa al equipo de Miguel Álvarez aún le salen las cosas bien, visto que como visitante no encuentra la tecla para arrancar los tres puntos. El filial amarillo se desenvuelve bastante bien en su feudo, a pesar de apenas contar con seguidores en la grada. El Sporting de Gijón fue el último en profanar el templo de la Plana, allá por el 4 de noviembre pasado, y desde entonces cuatro empates y tres triunfos.

A sumar y ganar

Las cuentas están más que claras. Para evitar regresar a la Primera Federación el Villarreal B deberá alcanzar los 55 puntos. Y ganando todos los puntos como local no le cuadrarían las cuestas. Le hará falta dar más de un zarpazo en los desplazamientos porque en casa (ojalá quiera Dios que sí) no le va a ganar todo. Hoy, por ejemplo, sufrirá y mucho ante un Elche que llega con la flecha muy hacia arriba.

Los ilicitanos lejos de su campo han sumado cinco triunfos, el último fue en el campo del Cartagena y lo hicieron con mucho oficio. Los franjiverdes se han reforzado mucho y bien en el mercado de invierno y, hoy en día, es uno de los claros aspirantes para lograr dar el salto otra vez a la Primera División. Están reactivando de nuevo a su afición y eso también suma mucho a su favor.

Posibles alineaciones del Villarreal B-Elche. / MEDITERRÁNEO

La plantilla

Para este partido, el técnico Miguel Álvarez dispondrá de los mismos protagonistas del último partido. Falta saber si recupera o no a Javi Ontiveros tras su misteriosa caída de la convocatoria para visitar al Eldense. Ni en el once ni en la lista de jugadores citados, cuando siete días antes estuvo jugando de titular frente al Real Zaragoza. Por lo demás, no estarán presentes los lesionados Pablo Iñiguez, Hugo Pérez, Víctor Moreno y Alberto del Moral.

En el Elche, su técnico Sebastián Beccacece sólo cuenta con la baja por lesión (desde hace varias semanas) De Óscar Plano. El resto están a su entera disposición. Podría repetir el mismo once que goleó al Alcorcón el pasado lunes, o realizar cambios porque ya lo introdujo para esa última cita en el Martínez Valero.

Hay que recordar que en el partido de la primera vuelta el Elche consiguió adjudicarse los tres puntos al ganar por 1-0 gracias a un tempranero gol de Fidel (min. 9) desde los once metros. H