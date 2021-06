Tras coronarse campeón de la Europa League con el Villarreal, Unai Emery se alista para lo que será la temporada del regreso a Champions en del 'Submarino Amarillo' , donde espera tener nuevamente un buen aporte de sus futbolistas, entre los que se destaca el zaguero argentino Juan Foyth.

"Foyth es más central que lateral, pero de lateral es muy bueno y el hecho de comprarlo nos viene muy bien", señaló Emery tras hacerse efectiva la opción de compra del defensor, de 23 años, en una entrevista concedida a EFE.

Como primer paso para lo que será el Villarreal 21/22, el equipo hizo efectiva la opción de compra y desembolsó 15 millones de euros al Tottenham para hacerse definitivamente y por las próximas cinco temporadas con el futbolista que se quedó fuera de la lista de jugadores que disputarán la Copa América con la selección de Argentina.

Ante su exclusión del combinado albiceleste, el entrenador aseguró que para él fue inesperada porque en la última fase de la temporada Foyth tuvo muy buen rendimiento con el club castellonense. "Me ha sorprendido porque con nosotros ha estado muy bien en esta última fase. El otro día estuvo mal porque algún error puede tener, pero con nosotros ha estado muy bien”, afirmó Emery.

El futuro de Bacca

Sobre el futuro inmediato de Carlos Bacca, el técnico de Fuenterrabia (País Vasco) dijo que el futbolista colombiano es un jugador que “todavía tiene fútbol” y que está dentro de las valoraciones realizadas para la confección de la plantilla de la siguiente temporada.

“Me he encontrado a un Carlos Bacca con una actitud de trabajo muy buena, una dedicación muy buena, un rendimiento muy bueno, pero lógicamente ya con una edad”, manifestó el técnico sobre el delantero, que cumplirá 35 años el próximo 8 de septiembre.

“Yo no sé si va a ser en Villarreal u otro equipo, pero es un jugador al cual todavía le quedan años para desarrollar sus cualidades”, expresó Emery al respecto del delantero de Puerto Colombia (Atlántico), quien también lo acompañó en los títulos de la Liga Europa de las temporadas 2013/2014 y 2014/2015 con el Sevilla, en los que fue el goleador del equipo.

Recordó el fichaje de Carlos Bacca desde el Brujas al club sevillano y la competitividad que este siempre mostró. “Me decía en los entrenamientos: "Míster, yo quiero jugar, estoy para jugar", y a mí esas respuestas me encantan. Me encanta el que me exige y en el campo responde. Carlos es ese”, agregó.