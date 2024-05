¡Durísima sanción a Marcelino García Toral! El entrenador del Villarreal CF ha sido sancionado con un total de tres partidos por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), así como 11 jugadores lo han sido con uno, en relación a los encuentros de la 37ª jornada en la Primera división.

Los tres partidos de suspensión de Marcelino, por su actuación en el duelo en el Estadio de la Cerámica contra el Real Madrid (4-4), son uno por acumulación de amonestaciones y dos por "actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas", además de una multa accesoria de 700 euros para el club y de 600 euros para el infractor.

Según el acta del partido, en el minuto 99, el técnico Marcelino fue expulsado por, una vez que el colegiado se dirigía al vestuario arbitral, se dirigió a él con los términos "estarás orgulloso, haciéndolo de forma reiterada".

No se muerde la lengua

Justo después, ante los micrófonos de la televisión, el asturiano fue especialmente duro con Alejandro José Hernández Hernández. «Le he dicho [al colegiado canario] que estaría orgulloso del arbitraje que había hecho», comentó. «No me ha gustado nada, como me suele ocurrir cuando nos pita este colegiado: cada vez que nos pita este árbitro, suelo estar enfadado, no es algo muy diferente a lo que me ha pasado otras veces», añadió Marcelino.

«Nos ha cortado una jugada que nos poníamos uno contra uno en el tramo final que indica que quieres favorecer [al otro equipo])…», protestó.

¡Durísima sanción a Marcelino por el Villarreal-Real Madrid! / RFEF

«Hay falta, sacas rápido. Pero hoy no, no entiendo: tendrá que explicarlo», continuó el entrenador del Submarino ya en la rueda de prensa en el Estadio de la Cerámica, en la que se quejó de los «parones» que hace Hernández Hernández, que «puso el ritmo que quiso»: «Como árbitro tienes que intentar el juego fluido, el espectáculo y creo que él, pues hoy no quería buscar eso», dijo, en alusión al domingo.