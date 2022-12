La falta de fármacos se agrava y ya afecta a la amoxicilina pediátrica en Castellón

El desabastecimiento de medicamentos se agrava en Castellón. «He ido a tres farmacias y no tenían el antibiótico de mi hijo y me ha tocado volver al pediatra para que me recete otro», señala un padre de Castelló. Y es que la falta de la amoxicilina pediátrica está provocando verdaderos quebraderos de cabeza a las familias en pleno repunte de casos de virus respiratorios.

Sin ir más lejos, este periódico informó hace varios días que la unidad de cuidados intensivos (UCI) pediátrica del Hospital General de Castelló ha tenido que habilitar más camas por la elevada incidencia de bronquiolitis. Por tanto, el que es uno de los antibióticos más habituales en niños escasea en las oficinas de farmacia de la provincia. «Es un problema generalizado en un medicamento muy común en un momento con mucha patología», explica la vocal del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Paula Lavall, quien indica que al no haber un fármaco como alternativa los padres deben volver al pediatra para que les prescriban otro con urgencia dado que hay que administrarlo cuanto antes. Problemas de desabastecimiento en 630 presentaciones de medicamentos Este es solo un caso más de las situaciones de desabastecimiento que llevan tiempo produciéndose. Según la Agencia Española de Medicamentos, este lunes había 630 presentaciones de medicamentos con problemas de suministro de las cerca de 15.000 fármacos autorizados que hay en el mercado. En concreto, uno de los principales problema radica ahora en el Augmentine 100 mg/ml +12,5 mg/ml polvo para suspensión oral. Aunque también lo hace en otro tipo de amoxicilina en jarabe. Sigue subiendo la bronquiolitis ¿Tiene relación con la falta de amoxicilina en las farmacias? Excepción para mitigar el desabastecimiento Como alternativa y de modo excepcional, solo en algunos casos, la Agencia Española de Medicamentos, ha lanzado una serie de medidas dirigidas a los profesionales farmacéuticos para minimizar los efectos de esta falta de suministro. «Ha autorizado a poder dispensar este fármaco en otro formato como en comprimidos», explica Lavall al respecto. Multa millonaria a una farmacéutica por multiplicar por 1.000 el precio de un medicamento La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha reclamado al Ministerio de Sanidad una solución inmediata a la falta de amoxicilina pediátrica que también se está dando en otros países europeos evidenciando que es una circunstancia global. Y es que detrás de este coyuntura a nivel general está la elevada demanda, los problemas de producción o distribución o la escasez de materias primas. La amoximilina pediátrica se suma a otros medicamentos, como diversos ansiolíticos o antihistamínicos, que también escasean en las cerca de 300 farmacias de la provincia de Castellón.