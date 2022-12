«Los médicos trabajamos en unas condiciones laborales inadecuadas»

La atención sanitaria se ha colado en el debate político y se sigue al detalle todo lo que ocurre en el sistema sanitario. ¿Estamos ahora peor que antes de la pandemia?

El sistema sanitario valenciano, tal y como sucedió a nivel estatal, sufrió mucho durante los años de la pandemia, especialmente en los primeros meses del confinamiento, donde el desconocimiento y la falta de material de protección puso a los sanitarios en una situación de indefensión que no habíamos padecido nunca, y nos dimos cuenta de que nuestro sistema sanitario tenía muchas deficiencias, que se han visto agravadas tras la “normalización” postpandemia. A esas carencias se suma la de médicos con la llegada a la edad de la jubilación de los médicos que nacieron en los años del “baby boom”, sin que se haya previsto su relevo; la falta de inversión económica en la sanidad pública, tanto en recursos humanos como tecnológicos y la pérdida de educación sanitaria que habíamos conseguido antes de la pandemia y que ha generado un aumento exponencial de la demanda por parte de los ciudadanos. Una demanda que es imposible de atender “aquí y ahora”, cuando el paciente lo exige, con unos recursos humanos mucho más limitados que antes de la pandemia, debido a la falta de sustitutos médicos, ya que muchos especialistas no quieren trabajar en el sistema sanitario público por las malas condiciones laborales y retributivas que les ofrece la Administración. Por ello, a nivel sanitario, estamos peor ahora que en 2019 y nuestro sistema sanitario se está resintiendo y tensionando demasiado.

Los médicos han decidido alzar la voz, como hemos visto, por ejemplo, en Madrid. ¿Cree que no están siendo bien tratados por la Administración?

La situación de los médicos es similar en toda la geografía española. El hecho de que se focalice en Madrid es por razones políticas, ya que los médicos cántabros hicieron huelga antes que la Comunidad de Madrid y llegaron a un acuerdo con su Conserjería de Sanidad a los diez días de la huelga, y eso tuvo menor repercusión en los medios de comunicación. En Murcia, también llegaron a un acuerdo con su administración, con importantes mejoras laborales, sin llegar a la huelga y tampoco tuvo tanta repercusión en los medios como ocurre en Madrid. Con todo esto quiero dejar patente que todos los médicos españoles que trabajamos en la sanidad pública tenemos el mismo problema, que se resume en malas condiciones laborales, porque no se tienen en cuenta los años de formación -mínima de 11 años- la formación continuada, que seguimos tras obtener el título de especialista, y la responsabilidad que tenemos, ya que en nuestras manos está la salud de la población. Es imposible atender a 40, 60, 80 pacientes en un turno de ocho horas sin salir del centro de trabajo con la seguridad de haber hecho bien tu trabajo. Al menos necesitamos 10 minutos por paciente para llevar a cabo una buena anamnesis, explorar al paciente con detenimiento, valorar/realizar pruebas complementarias, hacer un diagnóstico, pautar un tratamiento si lo requiere y finalmente, explicárselo al paciente o a su acompañante. Para esto necesitamos, al menos 10 minutos, y en ocasiones más, pero con agendas diarias de más de 25-30 pacientes, es imposible realizar bien nuestro trabajo, y esto atenta contra la seguridad del paciente y del propio médico.

¿Cómo afecta esta acumulación?

La acumulación de pacientes por falta de sustitutos médicos, bien por vacaciones, salidas de guardia, días de formación, bajas laborales ocasiona que no se sustituyan los días que un médico no acude a su centro de trabajo, y sí o sí, su trabajo lo asumen los compañeros, y además como en horario de mañana no hay servicio de urgencias en los centros de salud de la Comunidad Valenciana, las “urgencias” o pacientes sin cita, también los tienen que atender los profesionales que están trabajando en horario de mañanas, por lo que las agendas son interminables, día tras día, y esto supone una sobrecarga física y psicológica brutal para los médicos, ya que nuestra herramienta de trabajo es nuestro cerebro, y llega un momento, cuando ya has visitado 30-35 pacientes, en que ya no sabes ni como te llamas y no estas en condiciones de hacer una exploración, un diagnóstico y un tratamiento como corresponde a la “Lex artis” y esto es muy peligroso, tanto para el paciente como para el médico. Por este motivo, los médicos nos sentimos maltratados por la administración, ya que consiente que trabajemos en estas condiciones laborales inadecuadas y no realizamos nuestro trabajo en las mejores condiciones de seguridad. Por otra parte, no nos sentimos reconocidos ni apoyados profesionalmente por la administración sanitaria frente a la población.

En la Comunitat, el sindicato médico CESM-CV ha convocado una huelga para los días 17 y 18 de enero. ¿Cuál es la postura del colegio, la apoyan?

El Colegio de Médicos de Castellón ha mostrado públicamente su apoyo a los médicos de la provincia ante el desgaste físico y psicológico que padecen como consecuencia de la masificación de las consultas, las largas listas de espera hospitalarias, así como por todas las repercusiones que conlleva un sistema sanitario saturado y totalmente caduco, que no tiene en cuenta ni las necesidades ni la seguridad de los pacientes ni de los médicos. Y lo hemos hecho en nuestra condición de institución que, como recogen nuestros Estatutos, ostenta la representación exclusiva de la profesión médica, de la actividad profesional de los colegiados y la defensa de sus intereses, dentro de su ámbito territorial, así como la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de los colegiados.

Una de las principales reivindicaciones pasa por la falta de personal. La Conselleria asegura que si no contrata a más médicos es porque no hay candidatos en bolsa, pero ustedes dicen que esto no es cierto. ¿Cómo se resuelve la situación?

España es el segundo país con más facultades de medicina tras Corea. Anualmente salen unos 7000 egresados de las facultades de medicina en España, y para la próxima convocatoria del examen MIR 2023, se han inscrito 12.629 licenciados en medicina que optan a las 8.550 plazas ofertadas. Además, cada año unos 3000 especialistas médicos emigran al extranjero o se pasan a la medicina privada, por lo que los números no fallan, licenciados en medicina o médicos hay, lo que faltan son especialistas en medicina, debido al embudo del examen MIR, y que luego los especialistas médicos, ante las mejores condiciones laborales y retributivas que les ofrecen en otros países o desde la medicina privada, se marchan a trabajar fuera del sistema sanitario público. La situación se resuelve mejorando las condiciones laborales de los médicos: más tiempo para atender a los pacientes con un límite de citas al día, asegurar las sustituciones por bajas laborales, vacaciones, formación, salidas de guardias de 24h, por la contratación de médicos acreditados debidamente formados, reconocimiento de los tutores de formación sanitaria especializada… y equiparar las retribuciones de los médicos españoles a las de los médicos europeos, para evitar la fuga de profesionales.

¿Qué medidas o acciones cree que son urgentes que acometa Sanitat para mejorar la asistencia facultativa?

Hay muchas necesidades “urgentes” que necesita nuestro sistema sanitario en la provincia de Castellón. En este momento, considero que lo más urgente es ayudar a los colegiados a recuperarse del estrés y el cansancio, tanto físico como emocional, que han sufrido durante los años de pandemia y volver a ilusionarlos para ejercer su profesión. Para ello, es imprescindible que los gestores sanitarios realicen campañas informativas y de educación sanitaria a la población, y establezcan unas premisas para acceder a los servicios sanitarios de forma adecuada para hacer un buen uso de la sanidad, ya que los servicios de atención primaria, urgencias extrahospitalarias y hospitalarias están colapsados, y eso no es adecuado, ni para los profesionales sanitarios ni para los ciudadanos. También necesitamos mejoras en atención primaria para que nuestros puestos de trabajo sean más atractivos y los médicos especialistas en medicina de familia y comunitaria, así como en pediatría de Atención Primaria, quieran venir a trabajar a estas categorías y que no se queden sin cubrir las plazas que dejan los compañeros que se jubilan. Necesitamos que incentiven, de verdad, las plazas de difícil cobertura, como son las plazas de médicos especialistas en el Hospital Comarcal de Vinaròs y en los centros de salud y consultorios del interior de Castellón y en los consultorios de las playas de la provincia de Castellón. Asimismo, es necesaria una ampliación del Hospital General Universitario de Castellón que dé un servicio en unas condiciones como se merecen la ciudadanía y los sanitarios de la provincia de Castellón; una ampliación para que puedan llevarse a cabo todos los procedimientos, técnicas diagnósticas y tratamientos actuales sin que los pacientes tengan que trasladarse a Valencia. Para todo ello, es necesario que nuestros gestores pongan en valor el trabajo que realizamos los médicos, mejorando las condiciones laborales y haciendo partícipes a los facultativos de la toma de decisiones, para que todos juntos podamos mejorar la sensación de “caos” que vivimos actualmente en la sanidad pública de nuestra provincia.