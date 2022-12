Las esmalteras contradicen a Maroto y reiteran ser incluidas en las ayudas directas del Gobierno

La Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (Anffecc) se pronunció este viernes en respuesta a las declaraciones que hizo la ministra de Industria, Reyes Maroto, en la entrevista que publicó Mediterráneo, en las que aseguró que «no había sido error» dejar fuera de los sectores destinatarios de las ayudas directas de 450 millones a los fabricantes de fritas y esmaltes. Una afirmación que no comprenden.

El secretario general de Anffecc, Manuel Breva, aseguró que todas las instalaciones del sector tienen «un consumo de gas muy superior a 1,5 gigavatios. De hecho, los consumos por punto de suministro están entre los 30 y 300 gigavatios, en función del tamaño de las empresas».

Una versión totalmente opuesta a la postura de la responsable de Industria, que apuntó que se utilizó el criterio de que las ayudas se destinen a instalaciones que superen un consumo de gas de 1,5 gigavatios, y que el sector de fritas y esmaltes está por debajo del mismo, motivo por el cual se han quedado fuera de las subvenciones anunciadas. Breva argumentó que la discrepancia «proviene de realizar estos cálculos en base al código CNAE de actividad, pues el sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos (CNAE 2030.21), está incluido dentro del CNAE 2030, que comprende otras actividades, como la producción de pinturas y barnices, con una casuística y consumo de gas muy diferentes a la de nuestro sector».

«Error repetido»

En cualquier caso, las fritas y esmaltes no entienden «cómo vuelve a repetirse el mismo error que ya sucedió meses atrás, y que tuvo que subsanarse posteriormente, en el mes de julio, incluyendo a nuestro sector en el listado de destinatarios de las ayudas, habiendo quedado ya informada la Administración de nuestro consumo gasintensivo».

Según detalló Breva, en el Ministerio «conocen nuestro sector perfectamente y hemos mantenido numerosas reuniones con ellos dentro del grupo de sectores gasintensivos, por lo que no entendemos que ahora indiquen que no hay error». El representante del clúster añadió que «lo que sucede es que creemos que se ha hecho el cálculo con precipitación, con un criterio que no está basado en la realidad objetiva de los consumos y sin analizar realmente qué sectores son los más perjudicados».

Asimismo, recalcó que «incluso desde la Unión Europea se ha reconocido expresamente que el sector es de los más afectados a nivel europeo». De hecho, «el último documento europeo de Ayudas de Estado, emitido el pasado 28 de octubre, reconoce expresamente al sector de fritas y esmaltes cerámicos entre los sectores especialmente afectados por la actual problemática del gas».

Por todo ello, Anffecc invitó a utilizar otro método más preciso y reiteró nuevamente que se atienda «de forma inmediata nuestra petición y se subsane el error en el que ha incurrido la disposición, con el fin de que el sector pueda recibir de forma directa las ayudas que se aprueben».