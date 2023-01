La Conselleria de Sanitat no prevé un nuevo pico de infecciones respiratorias agudas (IRA) después de las fechas navideñas, aunque dependerá del tiempo y de la vacunación, según afirmó el conseller, Miguel Mínguez.

Así confió en que no se produzca un nuevo pico, como el que se registró hace varias semanas cuando el virus sincitial, causante de la bronquiolitis en los niños, y la gripe tensionaron el sistema sanitario debido al incremento de consultas e ingresos. De momento, el coronavirus no ha experimentando un incremento tan sustancial.

El último boletín del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA), publicado el pasado miércoles como informó Mediterráneo, confirmó un descenso de un 7,5% de las IRA. En concreto, de los tres virus, el que sigue teniendo una mayor afección en la Comunitat es el de la gripe, con 246,5 casos por 100.000 habitantes, aunque ha bajado un 19,2%. Por su parte, el covid-19, con 221,2 casos, ha descendido un 13,6%, y la incidencia del sincitial ha bajado un 45,7%.

Planes de contingencia

No obstante, Mínguez descartó que el anterior brote de bronquiolitis provocara un colapso hospitalario porque los departamentos cuentan con «camas suficientes para transformarse en UCI pediátrica para atender los casos grave». En ese sentido, remarcó que, gracias a la experiencia de la pandemia, los hospitales son ahora más flexibles y cuentan con protocolos para adaptarse inmediatamente a las emergencias respiratorias.

Respecto al proceso de vacunación, resaltó que, en el personal sanitario, se ha cumplido el objetivo de alcanzar el 75%, mientras que, en las personas mayores, se está sobre el 64-65%, unos 10 puntos por debajo de la meta del 75%.

Huelga de médicos

En cuanto a la huelga de médicos prevista para los días 17 y 18 de enero, el conseller consideró «altamente probable» que el sindicato CESM-CV desconvoque el paro tras la reunión que mantendrán este miércoles porque afirmó las negociaciones «van por buen camino».

En ese sentido, el máximo representante de CESM-CV, Víctor Pedrera, subrayó que están a expensas de conocer las propuestas de Sanitat a sus peticiones para tomar una decisión.