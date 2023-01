La lucha de una madre de Castellón por la falta de plazas para discapacitados

Luchas individuales convertidas en luchas colectivas. Chelo tiene un hijo con parálisis cerebral en Castelló. Su mayor preocupación desde hace meses es saber qué ocurrirá con Alberto a finales de este curso, dado que el próximo mes de julio cumple 21 años, la edad en la que concluye su etapa educativa en el centro de educación especial de Aspropace.

Y es que ante la necesidad surge el mayor de los ingenios. Dada su experiencia en la docencia, esta madre comenzó a trabajar en un proyecto para alargar hasta los 24 años la edad en la que los chavales pueden seguir acudiendo a recibir formación a este colegio continuando así con su aprendizaje. "Una vez acaban la escolarización no hay más oferta, porque no hay plazas en residencias ni centros de día. Si alguien no fallece no se genera una nueva plaza. No hay recursos", denuncia Chelo, quien acaba de mantener una reunión con una trabajadora social del Ayuntamiento de Castelló quien le ha emplazado a un nuevo encuentro en mayo para analizar la situación de su hijo, al tiempo que le ha confirmado que no hay plazas disponibles.

"Nuestra primera opción fue que Alberto fuera una residencia, al no haber plazas, nos planteamos un centro de día, pero lo único que nos ofrece la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas es una lista de espera y, mientras tanto, Alberto tendría que estar en casa", lamenta esta madre.

Seguir el modelo del colegio Castell Vell

Se trata de un proyecto similar al que tiene el colegio Castell Vell, donde acuden chicos con otro tipo de discapacidad, donde sí existe un programa de cualificación básica que abarca de los 21 a los 24 años. "Es una discriminación que Aspropace no lo tenga, sé que es solo una medida que aliviaría a las familias tres años, pero se trata de ganar tiempo para que puedan generar las plazas que no han creado y se necesitan", explica Chelo.

"En el centro hay espacio y profesionales cualificados para poder alargar el periodo educativo de los chicos allí", remarca, al tiempo que confía en que la visita que la nueva inspectora de Educación realizará este viernes al centro surja efecto y se tengan en cuenta las reivindicaciones.

Educación señala que estudiará cualquier propuesta al respecto

En este sentido, desde la Conselleria de Educación han explicado que se trata de una visita de presentación en la que la nueva inspección acude a conocer el centro, aunque se tendrán en cuenta y se estudiarán todas las peticiones que se les formulen. De todos modos, han aclarado que la puesta en marcha de nuevos programas de cualificación básica es competencia de la Dirección General de Formación Profesional.

Falta de recursos asistenciales y educativos para personas con discapacidad

Por su parte, ante el déficit de plazas asistenciales en centros de día y residencias para personas con discapacidad, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas evitaron aclarar los recursos con los que cuenta la provincia y si está previsto incrementar los servicios asistenciales para este colectivo.