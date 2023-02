«Del aeropuerto del abuelo pasaremos a una incubadora de empresas aeroespaciales»

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, (Gandia, 1980) ha estado en Castelló para presidir junto a la ministra de Educación la entrega de los primeros premios a la Alianza STEAM por el talento femenino. Convencida de que más pronto que tarde España se convertirá en un país exportador de soluciones científicas y tecnológicas, asegura en esta entrevista con Mediterráneo que el aeropuerto de Castellón reúne todas las condiciones para ser una las tres sedes nuevas de empresas innovadoras del sector aeroespacial. Un proyecto que permitirá, además, crear decenas de empleos estables y de calidad.

--Usted ha repetido en numerosas ocasiones que la ciencia salva vidas. ¿Cree que España es, de verdad, un país para hacer ciencia?

--Efectivamente la ciencia salva vidas. Lo hemos visto en la pandemia, pero también en múltiples de las derivadas de la investigación científica. Hablamos de la lucha contra las enfermedades, de salvar el planeta... y eso nos ayudará a salvar nuestras vidas. Pero, además, la ciencia también crea empleo y de calidad y con buenos salarios. Me gustaría destacar que desde el 2020 uno de cada cuatro nuevos empleos que se ha creado en nuestro país es en el sector de ciencia e innovación. Y quiero poner en valor el esfuerzo que desde el Gobierno de Pedro Sánchez estamos haciendo en una inversión sin precedentes en ciencia e innovación. Eso nos está convirtiendo en un país que va a pasar de importar soluciones científicas y tecnológicas a exportarlas.

--A mitad del 2022 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de la Ciencia, el proyecto estrella de su departamento. ¿Qué ha cambiado en los últimos meses?

--Esta ley no es simplemente un proyecto estrella del Ministerio, sino una de las leyes troncales y fundamentales del Gobierno y, sobre todo, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas tres palabras lo dicen claramente. Este plan es una receta para salir de la crisis de la pandemia radicalmente distinta a la del PP, que era la de la austeridad y los recortes y que provocó la fuga de cerebros de nuestro país. Este despliegue de fondos también necesitábamos asentarlo con reformas del mercado laboral. Lo que hacemos con esta ley es sacar de la precariedad al sector científico. Desaparecen los contratos temporales de obra y servicio y los indefinidos se convierten en la forma general de contratación en la ciencia. Además, blindamos por ley una financiación creciente y estable en la ciencia y también creamos instrumentos novedosos para el trabajo conjunto entre lo público y un sistema más colaborativo con el mundo empresarial. Y como hoy (ayer para el lector) estamos en el Día internacional de la Mujer y la ciencia quiero señalar que esta ley garantiza y le da seguridad jurídica a la perspectiva de género. El objetivo es que ir reduciendo la desigualdad que aún existe en la ciencia, al igual que ocurre en otros sectores.

--Su visita a Castellón obedece a una entrega de premios con enmarcados en el Día de la Niña y la Ciencia. Pese a que se ha avanzado mucho, la presencia de la mujer en las carreras científicas todavía es minoritaria. ¿Cuándo se logrará la igualdad?

--Lo primero que quiero destacar es que un día tan señalado como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia dos ministras de España estamos en Castellón. Podíamos haber elegido cualquier otra ciudad, pero hemos venido aquí. Y eso es un reconocimiento a Castelló, a la Comunitat Valenciana y a ese esfuerzo compartido que estamos haciendo desde todos los territorios. Porque para nosotros tan importante es que haya oportunidades para las niñas y la mujer como romper las desigualdades territoriales. ¿Y por qué la combinación de la ministra de Educación con la de Ciencia? Pues porque hay una primera parte que es como despertamos las vocaciones científicas sobre todo en las niñas y, muy concretamente, la parte más tecnológica. Hay estudios que dicen que a la edad de 11 años la mayor parte de las niñas, todo y que sacan buenas notas, sienten que su expedientes es bueno porque se esfuerzas pero no porque son brillantes. Y la ley de Educación lo que hace es favorecer la autoestima en las niñas para demostrarles que ellas, igual que los niños, pueden ser lo que quieran ser en el futuro. Desde el Ministerio de Ciencia lo que estamos haciendo es favorecer que la mujer no tenga obstáculos a la hora de acceder, por ejemplo, a puestos como rectoras, catedráticas o CEO de una empresa tecnológica.

-- Este fin de semana le acompaña en Castellón la primera astronauta española de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sara García. ¿Qué apuesta está haciendo el Gobierno por el sector espacial?

--Sara García es un ejemplo del talento que tenemos en nuestro país y que tenemos que saber aprovechar y un ejemplo también de cómo el sistema público ayuda a que este talento tenga sus oportunidades. En el sector del espacio desde luego teníamos el talento, que eran Sara García y Pablo Álvarez , pero también hemos hecho una apuesta sin precedentes que ha producido tengamos dos astronautas en la Agencia Espacial Europea (ESA). Desde que Gobierna Pedro Sánchez hemos aumentado un 50% la aportación a esta Agencia y eso nos permite formar parte de programas de exploración espacial, pero también de otros programa. Por ejemplo, hemos lanzado la licitación para un lanzador de microsatélites. lo que nos convertiría en el primer país de Europa en tener esta tecnología. Y ahí la Comunitat Valenciana tiene muchas posibilidades porque tiene empresas muy bien posicionadas. Concretamente en Castellón, en el aeropuerto, hay un proyecto que estoy segura que la provincia va a saber aprovechar. Se trata de unas incubadoras de empresas de la industria aeroespacial. Se ha sacado también la licitación por parte de la ESA y el Gobierno para tres incubadoras en todo el país. Y con esto pretendemos pasar del aeropuerto del abuelo a una incubadora de empresas. Estos viveros, que ya existen en Madrid y Barcelona, han creado decenas de empresas del sector aeroespacial, una actividad con claras oportunidades. Y estoy absolutamente segura de que vamos a poder reconfigurar aquel aeropuerto sin aviones y convertirlo en un vivero de creación de empresas del espacio.

-- ¿El president Ximo Puig ya anunció el pasado noviembre que el aeropuerto de Castellón iba a pujar por ser una de esas incubadoras. ¿Qué supondrá para la provincia y para el aeropuerto ser la sede este tipo de empresas?

--La importancia del programa es muy grande. La ESA pasa a ser asesora y mentora de empresas ya existentes y emergentes en el sector espacial. Para que la gente entienda la importancia de este sector quiero ponerle un ejemplo: cada uno de nosotros, cada día, utilizamos hasta 200 satélites al día. Por lo tanto, es una actividad de oportunidades . Y España está en una posición de liderazgo. Y la Comunitat, y muy concretamente Castellón, están apostando muy fuerte. El proyecto de la Generalitat para que Castellón se convierta en incubadora de este tipo de empresas está liderado por el consorcio valenciano Val-Space y el aeropuerto de Castellón. Y lo que ahora queremos es aprovechar esas capacidades que ya presenta Castellón y que aparezcan otras nuevas. Estamos hablando de cientos de puestos de trabajo que se pueden crear y, además, con salarios altos y gran futuro.

--Castelló, Vila-real, Onda, Orpea y Vinaròs forman parte del club de ciudades de ciencia y la innovación. ¿Por qué es importante ser una ciudad innovadora? ¿En qué lo nota el ciudadano?

--Aquí soy contundente porque yo he sido alcaldesa de una ciudad de la ciencia y la innovación. Nosotros siempre decimos que la ciencia es global, pero la innovación es local. Es muy importante que los alcaldes y las alcaldesas tengan esa visión innovadora para ofrecer servicios públicos mucho más adecuados a la ciudadanía. Estamos hablando, por ejemplo, de sistemas de semáforos inteligentes, de un buen uso del agua o de que la intensidad lumínica dependa de las condiciones ambientales... En suma, convertir las ciudades en más inteligentes. En el proyecto de la red Innpulso hay 85 ciudades de toda España y cinco están en Castellón. Y lo que más nos creemos esto somos los valencianos. Como novedad, lo que hemos hecho desde el Ministerio de Ciencia es incorporar profesionales específicos para ayudar a los municipios a dar ese salto hacia las ciudades inteligentes .

---Una de las partidas en las que más está invirtiendo su departamento es en transición energética. Su Ministerio y el Gobierno son partidarios de acelerar al máximo la implantación de plantas solares y eólica y en Castellón hay en estos momentos una polémica con el macroproyecto solar Maga, que vecinos y alcaldes de toda una comarca rechazan. ¿Son compatibles las grandes plantas con el respeto al territorio?

--No conozco este proyecto en concreto, pero sí le diré que el Gobierno de España tiene una apuesta decidida por la transición energética. Tenemos que afrontar el futuro con la ambición de desplegar todo tipo de infraestructuras en renovables. No cabe duda que nuestro modelo preferente son las placas fotovoltaicas en los tejados. Pero aún así, nosotros damos luz verde a todos aquellos proyectos que van adelante con esta apuesta. Y a pesar de que la UE nos exige procedimientos acelerados para la aprobación de iniciativas que aceleren esa transición, nuestro país tiene una normativa que es de las más exigentes del mundo. Cualquier infraestructura de renovables tiene que cumplir hasta 64 condiciones para ser aprobada y por cada hectárea que se ocupa tiene que haber una compensación de 1,5 por el impacto que genera. Yo entiendo las sensibilidades, pero no podemos soplar y sorber a la vez. Si estamos exigiendo soluciones a la descarbonización de la industria, al elevado coste de la energía, por ejemplo, de la industria azulejera, no hay alternativas. Tenemos que saber que las renovables son una puesta de futuro y que nos enfrentamos a soluciones de problemas que sí existen en estos momentos.

---Precisamente el Gobierno del que forma parte ha sido muy criticado en Castellón por las escasas ayudas a la industria azulejera, que lleva más de un año asfixiada por los elevados costes del gas y que, además, es puntera en I+D+i.

-La sensibilidad del Gobierno con la cerámica ha sido máxima desde el primer momento . Sabemos que es un sector que lo ha pasado muy mal con la subida del precio del gas. En diciembre aprobamos 450 millones para la compensación de los costes debido a la subida excepcional de los precios del gas natural para la industria gasintensiva, que viene a aliviar las cargas de esta industria. En total, el Gobierno ha movilizado 1.000 millones en subvenciones y créditos en condiciones favorables, dentro del sexto paquete de medidas anticrisis, para apoyar específicamente a los sectores gasintensivos. Pero no podemos abordar el problema solo desde el punto de vista cortoplacista. Por eso, o hemos desplegado el proyecto estratégico de descarbonización y el de energías renovables para ayudar y acompañar a las industrias para que puedan alimentarse con fuentes alternativas. Nuestra invitación clara a la industria es a que de ese salto y hacer la transición y que su consumo eléctrico venga de esas fuentes renovables. Y señalar también que el azulejo es, efectivamente, un sector con una clara apuesta por la I+D+i y desde el Gobierno estamos haciendo una inversión en Castellón sin precedentes. Estamos hablando de 143 millones de euros en proyectos de I+D+i en entidades de la provincia; 86 millones para 135 proyectos empresariales, de los que el 57% son del sector azulejero.

--Es ministra valenciana y exalcaldesa de Gandía. ¿Cómo se ve la política valenciana desde Madrid?

-Yo veo al Govern de Ximo Puig en plena forma. Desde el punto de vista de la ministra de Ciencia la Comunitat es la región que más ha crecido en innovación desde el 2014. Y no lo digo yo, lo dice Europa. Y eso es una puesta del president Puig. Una de las palabras que más ha repetido desde que entró en el Palau de la Generalitat ha sido reindustrialización. Su apuesta ha sido y es la industria, una actividad que estaba abandonada porque antes había otras prioridades como la Fórmula 1, la visita del Papa o los aeropuertos sin aviones. En resumen, un modelo antagónico a este modelo de reindustrialización que va a traer, junto al Gobierno de España, una gigafactoría de baterías en Sagunt que permitirá crear más de 4.000 puestos de trabajo.

¿Ve posible reeditar un tercer gobierno del Botànic?

-Los políticos nos examinamos cada cuatro años. Si los ciudadanos votan en consciencia y hacen un balance de las políticas que ha puesto en marcha el president, sin duda Puig merece un notable alto. Y le pongo esa nota porque no quiero parecer exagerada y siempre todo se puede hacer mejor. Y, además, el president siempre tiene ese hambre por hacer mejor las cosas. Como valenciana creo que lo mejor que le puede pasar a los ciudadanos de esta Comunitat es un Govern del Botànic con Ximo Puig a la cabeza.