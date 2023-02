La Mesa de la Cerámica se queda coja. Una de sus patas, la patronal azulejera Ascer, ha decidido abandonarla y lo ha hecho nada más finalizar la segunda reunión de un cónclave creado hace menos de un mes por la Diputación de Castellón en el que están representados partidos políticos, alcaldes, sindicatos y organizaciones empresariales y que nació para reivindicar ayudas urgentes para un sector que lleva más de un año soportando unos desorbitados precios del gas

La patronal deja la Mesa y lo hace con el argumento de que los tiempos que manejan políticos y empresas son totalmente distintos. Y además la deja sin escatimar críticas al Gobierno por poner en marcha unas ayudas que en nada sirven a las empresas de Castellón. " El borrador, tal y como está planteado es bastante ineficaz y no hay por donde cogerlo", ha manifestado Alberto Echavaría, secretario general de Ascer, que ha anunciado que a partir de ahora políticos y empresarios van a caminar por separado. "Los tiempos que manejamos son distintos y a vamos a hacer esfuerzos por las dos vías, pero por separado", ha explicado. También ha avanzado que desde la patronal van a mantener reuniones con los sindicatos para diseñar acciones conjuntas, aunque no ha concretado de qué tipo serán. "Seguramente alguna de las acciones que emprendamos serán respaldadas por la Mesa y otras, a lo mejor, no. Aunque cada uno tenemos unos ritmos todos tenemos el mismo objetivo que es garantizar la supervivencia del sector y los puestos de trabajo", ha recalcado Echavaría.

El secretario general de Ascer ha apuntado que la patronal ya está analizando con el sector de fritas y esmaltes y otras industrias gasintensivas las alegaciones al borrador de ayudas directas de hasta 450 millones presentado por el Ministerio de Industria, pero ha insistido en que alegar no es el problema. "El problema es todo lo que hay detrás porque lo que trasciende del texto es un desinterés total por dar las ayudas a las empresas que más lo necesitan.. De hecho, Echavarría ha asegurado que "hoy por hoy, y de acuerdo con el borrador, solo recibirán ayuda las empresas que no necesitan ayudas. Y eso es lo que no se puede permitir".

Medidas conjuntas para "alzar la voz" del sector

Ascer ya no forma parte de la Mesa de la cerámica y la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC) aún no tiene tomada una decisión. La organización que preside Fernando Fabra quiere analizar el tema internamente, mientras que los sindicatos han optado por continuar en el Foro. "CCOO no abandona nunca ninguna mesa", ha apuntado Jordi Riera, secretario General de CCOO Hàbitat PV en Comarques del Nord, que asegura que van analizar con los empresarios medidas para "levantar la voz" y defender a un sector con más de 13.000 trabajadores en ERTE.