El Gobierno descarta dejar de multar pese al colapso en las ITV de Castellón

El Ejecutivo central descarta aplicar una flexibilización de las sanciones y la normativa vigente sobre la inspección técnica de vehículos (ITV) pese al colapso que existe en numerosas estaciones de la Comunitat, entre ellas las de Castellón, que lleva a incluso agotar por completo las citas disponibles.

Así lo aseguró este lunes la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien defendió que «no se puede pedir a las fuerzas de seguridad del Estado que no cumplan con su obligación, porque si no estaríamos hablando de una cuestión de gravedad». En este sentido, remarcó que la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen que cumplir su obligación y hacer cumplir la ley.

La representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la autonomía aludió a la Generalitat, la institución competente en la materia desde la reversión del servicio al sector público, asegurando que es la que «tiene que aportar soluciones a los problemas, porque esa es la obligación de las administraciones responsables y debe asumir su responsabilidad»..

El alcance de la problemática

Y es que, tal y como recogió en su día este diario, en estos momentos se encuentran agotados los turnos disponibles a través de la página web de Sitval, la sociedad que gestiona el servicio, tanto para la base de Castelló como la de Vila-real.

En Vinaròs el atasco es algo más ligero, si bien tampoco se permite reservar hasta finales de junio. Y, de hecho, esta alternativa tampoco convence a los usuarios, pues deben realizar un gran desplazamiento de ida y vuelta que, desde la capital, asciende a 160 kilómetros.

Uno de los afectados de la provincia por la problemática calificó a este diario de «rocambolesca» la situación, a la vez que criticó la falta de solución por parte de las diferentes administraciones: «Quiero pasarla, no me dejan y si me pasa algo la culpa es mía», criticó, incidiendo en que no puede conseguir cita y desde la Guardia Civil le aseguran que se impone igualmente a una sanción.

Facua reclama medidas urgentes

La organización de consumidores Facua también remitió este lunes un escrito a la sociedad Sitval instándole a adoptar «medidas urgentes para solucionar los graves retrasos en la asignación de citas».

Fuentes de la Conselleria de Industria aseguraron recientemente que se está trabajando en reforzar las plantillas con los diferentes departamentos implicados después de haber resuelto la equiparación salarial de los trabajadores de las distintas instalaciones.