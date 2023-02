“Siempre he querido ser modelo”. Quien habla es Lucía Ruipérez, nacida hace 20 años en Castelló que tras haber sido rechazada por varias agencias ha conseguido dar un paso importante en la persecución de su sueño clasificándose para Miss World Spain, donde representará a la provincia de Castellón. “Sabía que era difícil y estaba a punto de tirar la toalla porque en algunas agencias me decían por ejemplo que con mi altura, al medir 1,70, no les interesaba mi perfil. Llevaba desde los 15 años intentándolo y esta es una gran oportunidad para conseguirlo”, confirma la joven, que intentará el próximo 6 de mayo coronarse como la más guapa de España en Los Realejos (Tenerife).

Pese a la innegable ilusión que le hace el certamen de belleza, lo cierto es que Lucía tiene los pies en el suelo y claras sus prioridades: “Ahora mismo estoy centrada en sacarme las oposiciones, que al final es lo que me dará de comer. Lo de modelo es más un hobby”. Y es que la castellonense se está preparando para entrar en el cuerpo de la Policía Nacional: “Estudié hasta la ESO y luego hice un curso de auxiliar de veterinaria porque me encantan los animales. También me formé en adiestramiento canino y como me estoy sacando el título de acceso a grado superior quise entrar como guía canino, aunque ahora me está llamando la atención más ser policía científica”.

Lucía se presentará el próximo año a las oposiciones y mientras tanto sigue con sus estudios, su preparación en el gimnasio y su trabajo en una conocida discoteca de Castelló: “Al principio me daba cosa entrar en el mundo de la noche, pero mis compañeros me lo ponen muy fácil”.

El “orgullo” de representar a Castellón

Sobre su clasificación para la final de Miss World Spain, la joven admite que fue cuanto menos atípica: “Me llegó un mensaje del presidente de Miss World Spain al perfil de Instagram. En un primer momento creía que era falso, pero vi que era real y me dijo que me habían visto en redes, que les llamé la atención y que si estaba por la labor, adelante”.

La foto en cuestión que le abrió las puertas de la final a Lucía fue la siguiente, en la que aparece a la derecha de una amiga:

Su primera toma de contacto en la actualidad con las participantes del concurso, afirma, ha sido “muy positiva. He conocido personalmente a las miss de Valencia y Alicante y nos hemos caído muy bien. Me siento una afortunada y aunque mi primer objetivo no es ganar, si lo hago muchísimo mejor. De lo que estoy segura es de que me llevaré una experiencia súper guay y conoceré mucha gente nueva”. No esconde la aspirante a policía y amante de los animales –tiene dos perros y un gato-, que “representar a mi tierra es un orgullo y una responsabilidad”.