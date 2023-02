Desde el punto de vista del consumidor, la revolución de la compra de cualquier tipo de servicio o producto a través de internet, cada vez utilizando más el teléfono móvil para las transacciones, parece que no ha hecho sino comenzar. Los números del comercio on line, o ecommerce, reflejan un enorme incremento de este canal en los últimos años, acentuado por razones obvias del confinamiento durante la pandemia del coronavirus.

Castellón no es una excepción. En 2020, primer ejercicio sacudido plenamente por el covid-19 y sus consecuencias, el ecommerce en la provincia supuso ya un volumen de unos 60 millones de euros cada mes, lo que representó un incremento del 100% en el plazo de apenas cinco años.

Tras matizarse el crecimiento en el ejercicio de 2021, y con datos que proceden de los informes emitidos por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) y su extrapolación al equivalente castellonense por su peso poblacional, el comercio a través de internet se situó en 2022 en el entorno de los 800 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a la prevista por la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España.

Para este año que acaba de comenzar, la estimación del crecimiento que puede producirse en el sector es de un incremento del 20%, según Paula Rodríguez, Business Development Director de Webloyalty, a partir de los últimos datos de la CNMC cruzados con European Ecommerce Report 2022, elaborado por Ecommerce Europe y EuroEcommerce con la participación de Adigital,

La estimación que resulta para los números de Castellón es la de que las compras por internet en la provincia podrían llegar a rozar los mil millones de euros al cierre del ejercicio de 2023.

Esto es así, a pesar de que las tecnológicas de la actividad, entre las que se incluye Amazon, que está asentada en Castellón con su centro logístico de Onda como referencia, se enfrentan a toda una serie de retos. Entre ellos, situados en un futuro próximo, se hallan la integración del 5G, soluciones de inteligencia artificial, la crisis de suministros o la creciente inflación año tras año.

Crisis de coste y consumidor

Un riesgo que está lejos de ser baladí deriva de la grave crisis de costes, especialmente energéticos, que padece la industria cerámica, motor de la economía castellonense, que podría repercutir en el consumo en general y en las compras por internet en particular.

Desde el punto de vista de los consumidores, el responsable de la Unión de Consumidores de España (UCE) en Castellón, Juan Carlos Insa, encuentra fortalezas, pero también debilidades en cuanto a este canal de compra.

Entre las ventajas, Insa, quien recuerda que durante la pandemia «fue útil», encuentra la amplitud de la oferta o la inmediatez. Esta última es un arma de doble filo porque, a su juicio, «ves el producto, a veces el chollo, y lo compras con un click, sin pensarlo, y esto habría que tenerlo en cuenta». «Es cierto que, desde la visión del consumidor, el comercio electrónico ha supuesto una revolución, pero no es oro todo lo que reluce», afirma el representante del colectivo en la provincia.

Además de que el modelo no encaja tal y como está planteado ahora con el de la sostenibilidad imprescindible, Juan Carlos Insa considera que «se pierde la atención personalizada con lo que conlleva, entre otras cosas, de contar con un asesoramiento y saber dónde puedes acudir si surge algún problema con lo que has comprado». Y aquí es dónde radica otro de los inconvenientes que ha hecho subir las quejas sobre compras on line en Castellón, que se plantean sobre todo porque se usan webs no seguras y el producto no llega o llega defectuoso.