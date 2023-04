¿Dónde están los artefactos bélicos ocultos en Castellón?

Ruido de explosiones durante el incendio de Bejís (agosto del 2022) por munición de la Guerra Civil soterrada en la montaña, rastreo con detectores de metal de los artificieros de la Guardia Civil de Castellón en busca de posibles artefactos en las zonas arrasadas por el fuego iniciado en Villanueva de Viver o la bola de cañón de la época napoleónica (aún cargada de pólvora negra y detonada de forma controlada) hallada durante las obras de estudio y restauración del castillo de Peñíscola (ambas en marzo). Las huellas de objetos bélicos del pasado que pueden explosionar ahora perviven en Castellón. El hallazgo de obuses en paredes durante la reforma de vivienda o en fincas agrícolas de particulares no es inusual y el 90% de los vestigios de este tipo se remontan a la Guerra Civil.

Castellón es una provincia con elevado patrimonio bélico y en los últimos años, además, se han recuperado desde nidos de ametralladora a trincheras para ser visitables a los turistas e incluso se ha abierto en Almenara un museo y Centro de Interpretación de la llamada Línea XYZ (un cinturón defensivo construido por el ejército republicano en 1938 que va de Almenara a Cuenca, atravesando más de 40 pueblos de Castellón).

La probabilidad existe

A las puertas de Semana Santa, época de excursiones y ocio al aire libre, los expertos recuerdan que la historia aumenta las oportunidades de encontrar un artefacto de este tipo y que aún explosione en parajes aislados o campos, en zonas de antiguas trincheras que no se han puesto en valor, es decir, donde no se han rastreado, identificado ni retirado posibles explosivos. Dado que la probabilidad existe, si se encuentran, la Guardia Civil insta a no tocarlo y avisarles de inmediato llamando al 062.

El protocolo aconseja alejarse del lugar por la misma ruta que se ha accedido en sentido contrario, ya que puede haber otros artefactos en la zona; esperar la llegada de los agentes a 300 metros mínimo del artefacto y, si es posible, a cubierto; y señalizar el hallazgo con elementos del entorno como piedras, ramas o prenda con color intenso. Nunca enmascararlo. Y es que en Castellón se han producido incidentes con consecuencias fatales, como un agricultor de 54 años, de Onda, que falleció en noviembre del 2014 en su huerto de Vila-real tras explotar un obús de la guerra mezclado entre la chatarra.

Cada año se producen intervenciones del Gedex (Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos) de Castellón, activo 24 horas, afortunadamente sin percances. En 2019 destruyeron 60 artefactos en Castellón y Teruel --el equipo de Valencia cumple 50 años--. En mayo del 2021 aparecieron restos de un obús de la Guerra Civil al excavar la zona norte del Palacio Taifa del castillo de Onda. Y en febrero del 2021 la Unidad de Rescate de Montaña de Bomberos localizó proyectiles en Tírig, mientras exploraba dos simas de 33 y 6 metros de profundidad en Mort de Set.

Cartografía on line de bienes de la guerra civil

La Generalitat valenciana cuenta con una web donde consultar la Cartografía de los Bienes de la Guerra Civil de toda la Comunitat (desde centros Culturales y políticos a defensa activa y pasiva, espacios de detención, fábricas de armamento y munición, infraestructuras logísticas como aeródromos, obra civil, u hospitales civiles y militares). Limitados a esta etapa.

¿Dónde existe más probabilidades de encontrar artefactos explosivos de antaño? José Albelda, arqueólogo-director de ArqueoCas --empresa con sede en Vila-real dedicada a gestión y desarrollo de proyectos de arqueología y difusión del patrimonio que este 2023 cumple su 10º aniversario-- tiene experiencia en puesta en valor de trincheras, prospecciones y visitas turísticas guiadas. Y analiza: «El sur de Castellón tiene la particularidad de que la Guerra Civil Española no estuvo de paso, sino que el frente quedó establecido casi nueve meses. Esto provocó intensos combates en algunas zonas. Como puntos calientes citaríamos el área de Viver y El Toro, el monte de Alcudia de Veo; o cerca de la costa, las montañas de Artana y La Vall d’Uixó», relata.

El frente de la línea XYZ

«La mayor concentración de elementos peligrosos se dará en torno a la Línea XYZ, donde más tiempo se produjo el contacto entre ejércitos, pero además hubo bombardeos de aviación o de artillería a los objetivos militares, que plagaron los campos y montañas del frente de artefactos que casi 90 años después corren el peligro de estallar, hallándose enterrados o escondidos», repasa el responsable de Arqueocas. «No es baladí la cantidad de pueblos a reconstruir tras la guerra: Bejís, Benafer, Benasal, Castelló, Caudiel, Xilxes, Gaibiel, Jérica, Matet, Moncofa, Nules, Sacañet-Canals, Segorbe, Teresa, la Vall d’Uixó o Viver», cita.

«La presencia de artefactos no se puede descartar en ningún municipio. Todos padecieron la guerra. Un ejemplo se ha visto en los incendios del Mijares, Sierra Espadán o Alto Palancia, cuando los vecinos ven estupefactos las deflagraciones que se producen cuando las llamas pasan por zonas de batalla», añade. Justo ahora en el de Villanueva de Viver, el instituto armado ha rastreado la zona, incluida en la línea XYZ.

Para Albelda, «la cantidad de intervenciones cada año es insignificante en comparación con la cantidad de vestigios que aún pueden existir». «Pero no hay que alarmar a la gente. Estos artefactos se hallan generalmente en lugares inaccesibles, por lo que no suelen ser un peligro para nadie. Ocasionalmente aparecen en la construcción de polígonos industriales o trabajando los campos. Los accidentes que afectan a vidas humanas suelen ser por manipulación indebida. Vemos seguro visitar la montaña si se hace en zonas controladas, senderos homologados o recursos recuperados», esgrime.

Las hipótesis: ¿Tropas felipistas o guerras carlistas?

Pero no solo los hay en la montaña, también en puntos de la franja costera, en edificios... «En Nules, en 2014, en una vivienda del casco histórico, hallamos una granada de mortero Valero de 35 mm que habían tirado como basura en el fondo de un antiguo silo de grano, que se colmató de escombros. O en Vila-real, en 2020, donde tras el derribo de una vivienda del centro, apareció un proyectil del siglo XVIII, que bien pudo proceder del ataque de las tropas felipistas a la ciudad en 1706 o de las Guerras Carlistas del XIX», expresa. Sigue explicando cómo «en La Vilavella, en 2016, durante la primera fase del proyecto Camins de la Memòria, se halló una granada de piña republicana sin estallar. En 2021, en las excavaciones para poner en valor del Conjunt Memorial de Darrere del Castell de Almenara, hallamos una ferrobellum (granada defensiva con mango de madera). Y en Alfondeguilla, en el Destacamento de Enlace del Bovalar, al excavar en 2021, apareció una granada de hojalata intacta, fabricada en Valencia en 1938».