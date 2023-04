La sequía pone en aprietos al sector primario de Castellón

El sector primario castellonense mira al cielo. Tras un invierno seco, los primeros compases de la primavera siguen con la misma tónica, para desesperación de los ganaderos y agricultores, que claman por que lleguen las ansiadas precipitaciones. La situación más extrema se vive en el interior norte de la provincia, donde muchos ganaderos han tenido que recurrir a cubas de agua para abrevar al ganado y temen cosechas pésimas por falta de lluvias.

Agua con cubas

«Estoy sacando agua con cubas, surte de las balsas de aprovisionamiento. Aun así, el proceso encarece mucho el producto final. Los precios del combustible están prohibitivos para continuar así mucho tiempo. Es fundamental que llueva pronto», destaca Enrique Ferrando, del mas de Tosca, en Ares. Un testimonio que replica la masovera Miriam: «Abrevamos nuestro rebaño de ovejas con bubas. Las balsas que llenamos en el monte se convierten en un oasis en medio del desierto para nuestros animales».

Balsas públicas

Los ganaderos tienen que trasladarse con sus tractores con cubas o contratar empresas externas para que les lleven agua, lo que incrementa aun más el proceso si no disponen de cuba propia. Las balsas públicas se han convertido en el mejor aliado --como ha sucedido con la balsa de la Torre Segura y la de la fábrica Giner en Morella. «En las últimas semanas, diversas explotaciones han solicitado proverse. El ritmo de extracción de las reservas es alto», comenta el edil de Desarrollo Rural, Joel Pascual.

Subida de costes

El secretario de la Unió de Llauradors, Carles Peris, apunta que otro problema es que los pastos están más secos de lo normal, por lo que también han aumentado los costes del pienso y paja para poder alimentar al ganado. Además, desde AVA Asaja, recuerdan que los costes de alimentación animal están muy caros ya desde la guerra de Ucrania.

Menor rendimiento de las cosechas

Respecto a cultivos, desde AVA Asaja advierten del menor rendimiento de las producciones de cereales, almendro y olivar debido al déficit pluviométrico.

"Tendremos problemas"

«Si no llueve en 20 días tendremos problemas porque se secará el trigo o el cultivo herbáceo que tengan plantado y la siembra más tardía si no llueve no germina bien», advierte Peris, quien vaticina: «Si continúa la sequía veremos cosas desagradables, sobre todo en la zona de secano».

«Por lo que respecta a los olivos, almendros y cerezos de secano, dado que venimos de una poca producción, tenemos buena floración, pero si no llueve el árbol puede hacer reacción al ver que no puede mantener toda la cosecha y purgarla, lo que supone tirar el fruto para guardar reservas hídricas para salvar la planta».

Subida de costes en regadío

Asimismo, en regadío, señalan ambas organizaciones, aumentarán los costes energéticos al tener que aumentar la frecuencia del riego. A ello se suma, advierte AVA Asaja, una mayor exposición de cultivos a plagas, debido a que la lluvia contribuye a limpiar los árboles.

Montes secos y sucios

Además, esta situación adversa eleva el riesgo de incendios, porque los montes están particularmente secos. El ocurrido en el Alto Mijares es un claro ejemplo que ha puesto en alerta a municipios del interior. «Los montes están secos, la mayor parte del territorio es privado y no está limpio. Estas montañas son muy escarpadas. Nadie quiere hacer aprovechamiento forestal ni aunque lo regales», declara el alcalde de Aín, Javier Sorribes. «Aquí hay una parte importante del territorio que no se trabaja. Está muy abandonado», señala el primer edil de Culla, Heredio Belles.