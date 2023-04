Castelló encara la Pascua con ‘bous’ más caros y los seguros resueltos

Una de cal y otra de arena. El incremento de los precios, intensificado con la guerra de Ucrania, ha afectado también a los bous al carrer, que, sin embargo, encaran la Semana Santa con la problemática de los seguros solucionada.

En abril del año pasado, según la memoria de la Generalitat, se autorizaron en la provincia de Castellón 295 festejos de este tipo. Este 2023, según la cifra asciende a 165, ligeramente por debajo de los niveles prepandemia (192).

Abril de récord en 2022

El presidente de la federación de peñas de bous al carrer de la Comunitat, Germán Zaragozá, señala que «el año pasado fue excepcional con récord absoluto, porque había mucho dinero por parte de las peñas ---debido a los festejos que habían dejado de celebrarse en 2020 y 2021 a raíz de la pandemia y sus restricciones--».

Subida de precios

Este año, sin embargo, se ha vuelto a la normalidad. No obstante, añade Zaragozá, han subido los precios de todo. «El IPC en un año ha subido un 11% y a nosotros nos afecta más todavía porque el pienso de los animales y el carburante del transporte hace que en los presupuestos de las peñas pueda haber afectado con un alza del 20%, lo que puede afectar al número de reses y festejos que se puedan hacer en un año», añade.

Seguros

Sin embargo, «desde que la Sanidad pública cubre» la asistencia «a partir de 15.000 euros, los seguros vuelven a realizarse con total normalidad y no hay ningún problema», añade el presidente de la Federación. Hay que recordar que la ley de medidas fiscales del 2023 recoge que el sistema público valenciano de salud se hará cargo del importe no asegurado en los festejos taurinos tradicionales, tras el acuerdo en les Corts de PP, PSPV, Vox y Ciudadanos, de elevar de 6.000 a 15.000 euros el mínimo que las aseguradoras tienen que cubrir. Esta fue la vía que se encontró para esquivar las dos trabas que dificultaban a algunos municipios poder organizar estos espectáculos, ante la negativa de algunas aseguradoras a cubrirlos, al no poder calcular el riesgo.

Formación

Además, se han seguido realizando cursos de formación para poder seguir mejorando la seguridad de los festejos. Sin ir más lejos el pasado sábado 1 de abril en Cabanes se hizo uno dirigido a directores de festejos, expertos taurinos y voluntariado colaborador.

19 municipios con bous

Según Generalitat, serán 19 los municipios de la provincia que celebrarán este mes estos espectáculos, la misma cifra que en el 2019.

En concreto, el municipio que más festejos tiene autorizados es Onda con 26. Precisamente este sábado 8 de abril a las 17.00 horas dará comienzo la XIX Pascua Taurina, que se prolongará hasta el 17 de abril. La cita incluirá siete tardes de concurso de ganaderías, de la que ha causado baja Machancoses, dos días especiales de ganaderos, cinco toros embolados, noche de vacas enfundadas, capea especial para socios y un bolsín taurino de aficionados prácticos, El especial de Arriazu y la exhibición de emboladores con Toros de Toropasión son los actos más esperados de este sábado 8.

Le siguen, entre los municipios con más festejos, la Llosa (17) que exhibe 5 toros en unos festejos que comienzan el próximo martes. Le sigue L’Alcora (que celebra su Pascua Taurina del 14 al 16 de abril) y la Vall d’Uixó (16 cada una). En esta última el domingo 9 empiezan las vacas de las fiestas patronales de Sant Vicent y el día 15 es el primer bous al carrer de la temporada, también dentro de las fiestas.