El alquiler sigue sin dar tregua y ya se come el 28% del salario en Castellón

El mercado del alquiler vive su particular burbuja. Los precios hace meses que no dan tregua y en la provincia han aumentado otro 9%, los salarios de los trabajadores van al ratentí y ese coctel está provocando que pagar la cuota mensual se haya convertido en una tarea casi imposible para muchas familias. En Castellón, el alquiler se come el 28% del sueldo bruto, un porcentaje que se acerca peligrosamente al máximo del 30 o 35% que suelen recomendar los expertos para evitar que las rentas de los pisos supongan una carga excesiva en las finanzas domésticas.

El estudio Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2022 publicado ayer por Fotocasa e Infojobs concluye que una persona que ha alquilado un piso en la provincia en el último año debe destinar hasta el 28% de sus ingresos únicamente a pagar la renta mensual. Así, en el último año la renta media que abonaron los inquilinos en Castellón ascendió a 6.787 euros (el precio del metro cuadrado se sitúa en 7,07 euros), mientras que el salario bruto de las ofertas de empleo supone 2.021 euros mensuales (24.253 euros al año). Por debajo de la media Pese a que en Castellón el esfuerzo para pagar no ha dejado de crecer en los últimos años y ya roza el 30%, la cifra se sitúa lejos de la media de la Comunitat y del país. En el conjunto del territorio valenciano, el volumen de ingresos necesario para pagar el alquiler es del 42%, mientras que en España se sitúa en el 43%. La provincia donde el problema es mayor es Barcelona (el alquiler consume hasta el 62% de los ingresos medios de los inquilinos), seguida de Guipúzcoa (59); Baleares (58%) y Madrid (57%). En cambio, en el lado opuesto se sitúan Ciudad Real, Cáceres y Jaén, dónde el porcentaje del sueldo destinado al pago del alquiler no alcanza el 23%. «Ya no solo es que los salarios no crezcan al mismo ritmo que la vivienda. La principal razón de alcanzar la cota más alta de la historia es que el alquiler se encuentra en su nivel máximo histórico, mostrando los incrementos más abultados de los últimos 17 años», apunta María Matos, directora de Estudios de Fotocasa. Puig anuncia financiación para vivienda asequible La vivienda se ha situado en el centro del debate político. El president de la Generalitat y candidato del PSPV-PSOE a la reelección, Ximo Puig, anunció que el Instituto Valenciano de las Finanzas (IVC) financiará la promoción de viviendas de alquiler asequible, para «hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda». Puig resaltó que la «prioridad» de la próxima legislatura será el impulso para «hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda». Para ello, abogó por establecer alianzas público-privadas y a llegar a acuerdos con promotoras, constructoras y administraciones para «generar el máximo posible de vivienda asequible, de alquiler y de VPO. El anunció del jefe del Consell tuvo inmediata contestación. El director de campaña del PPCS, Miguel Barrachina, aseguró que las «promesas electorales de Ximo Puig después de ocho años y cero viviendas producen sonrojo».